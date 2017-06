PJ EN LLAMAS

Florencio Randazzo le dijo a los intendentes: “Vamos a tener listas en los 135 distritos”

El precandidato a senador por el Frente Justicialista recibió al grupo de alcaldes que lo acompaña, quienes pese a que les gustaría no abandonar las negociaciones para que haya una sola lista permanecen a su lado. Como compensación, el exministro les dio el poder de la lapicera seccional y los invitó a sugerir nombres para el Congreso.

Como adelantó La Tecla, los intendentes del interior fueron al Palacio Duhau con la intención de buscar una alternativa que evite que haya dos listas peronistas y de no abandonar la búsqueda de la unidad con el espacio que conduce Cristina Fernández. Incluso, alguien insinuó en la previa que los intendentes hasta pedirían “que se bajen los dos” si eso garantizaba unidad. Aunque un alcalde le contó esto a La Tecla, desde el randazzismo puro aseguran que “ese no fue un tema de la reunión"De todos modos, Florencio Randazzo redobló la apuesta, y se comprometió ante los jefes comunales no sólo a competir, sino a que "va a haber listas (del espacio) en los 135 distritos" de la provincia de Buenos Aires.También les dio el poder de la lapicera en las secciones electorales. "Los intendentes van a ser quienes tengan la prioridad absoluta en el armado de las listas seccionales y distritales", les aseveró el precandidato a senador por el Frente Justicialista. E incluso aseveró que tomará sugerencias para el armado de la lista de diputados seccionalesDe esta manera, el propio Randazzo llevó certidumbre al espacio que conduce, envuelto en un sinúmero de especulaciones acerca de la permanencia o no en el sector de los intendentes y de otros dirigentes.Algunas de esas especulaciones, fundadas, otras tan ciertas y concretas que ya es prácticamente un hecho que José Eseverri ya no reporta al randazzismo y pegó la vuelta al Frente Renovador, en otro salto del olavarriense, que cada dos años cambia de aire político.Los intendentes que estuvieron en el Palacio Duhau fueron Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Ricardo Casi (Colón), Ricardo Alessandro (Salto), German Lago (Alberti), Jorge Cortés (Hipólito Yrigoyen), Francisco Echarren (Castelli), Marcelo Santillán (Gonzales Chaves), Alfredo Fisher (Laprida), Marcos Fernández ( Monte Hermoso) y Eduardo Bucca (Bolívar). Walter Torchio (Carlos Casares) mandó a dos representantes.Quedaron en volver a juntarse en el transcurso de la semana.Después de la reunión conjunta, Randazzo se juntó “a puntear las secciones" con los alcaldes de la Segunda y de la Sexta. Ya lo había hecho con los de la Cuarta y Quinta.Antes del encuentro, en contacto con La Tecla, el jefe comunal de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán había aseverado que “lo que queremos es que el peronismo tenga una sola lista, es lo que todos necesitamos; el país necesita un peronismo unido".