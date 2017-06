ELECCIONES 2017

Partido vecinalista platense insiste con impugnar el frente de CFK

Dicha presentación fue realizada ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata y en su eje argumentativo, los platenses, volvieron a insistir la similitud de las denominaciones.

“Hoy nos vimos en la obligación de presentar una medida cautelar en lo contencioso administrativo, ya que aún la Junta electoral no se pronunció sobre nuestro pedido. En la misma solicitamos que el Frente Unidad Ciudadana, no use el nombre Unidad Ciudadana en ningún acto público hasta tanto la Junta se pronuncie sobre el tema", aseguró hoy en su Facebook, Alejandro Santecchia, miembro de la junta partidaria de la Agrupación Municipal Unidad Ciudadana de La Plata.Dicha presentación fue realizada ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata y en su eje argumentativo, los platenses, volvieron a insistir la similitud de las denominaciones.No obstante, un resquicio legal le daría luz verde al kirchnerismo ya que más allá que Unidad Ciudadana reúne las condiciones de homónimos y fecha posterior de inscripción y registro que señala la ley Electoral 5.109 y a la cual se sujeta el partido originario de la capital de la Provincia, el mismo no habría completado las afiliaciones correspondientes.De este modo, todo indicaría que CFK iría a la carga por el uso del nombre Frente de Unidad Ciudadana.