PRIMARIAS 2017

Se le complica el panorama a Randazzo: el duhaldismo también va a las PASO

Tres listas se presentarían por el Frente Justicialista: la del ex ministro, la de Mario Ishii y el duhaldismo, que todavía no confirmó los candidatos

En la semana del cierre de listas, el panorama está cada vez más complicado para el ex ministro de Transporte. Mientras se reúne con sus intendentes, que le habrían llevado la propuesta, consensuada entre ellos, de ver si se puede avanzar en una línea en la que "se bajen los dos”, es decir, que tanto Randazzo como Cristina Fernández de Kirchner no se presenten como candidatos y, en su lugar, vayan otras figuras compartiendo el espacio entre seguidores de uno y otro, otras novedades surgieron en el tablero político.El duhaldismo, que hasta la semana pasada aparecía como aliado tras declaraciones radiales de la ex senadora “Chiche” Duhalde a favor de Florencio Randazzo, salió a marcarle la cancha al ex ministro. La jugada del ex presidente fue primerearlos a todos en inscribir su línea, “Justicia y Dignidad Peronista”, en la Junta del Partido Justicialista para competir en las PASO.En declaraciones a este medio, Omar Gadea, apoderado de la misma en el territorio bonaerense, afirmó que “Duhalde está hablando con Mario Ishii y Florencio Randazzo para buscar la unidad”.La propuesta del duhaldismo sería darle al randazzismo y al intendente de José C. Paz la potestad sobre el armado de listas nacionales y provinciales, aunque reservándose la posibilidad de mechar algún candidato. Sin embargo, se reservarían para ellos el armado a nivel distrital.“La gente de Ishii y Randazzo me está llamando para buscar la unidad. El Partido Fe también se está desgranando, nos llaman para armar listas con nosotros. Tenemos el 80 por ciento de los distritos armados con lista y candidatos propios. Ellos no tienen el trabajo territorial, nosotros tenemos la base. Le podemos dar todos los distritos, concejales y consejeros”, desarrolló.Sobre la posición de Florencio Randazzo, evaluó: “Es muy tímida la situación, no contesta los teléfonos, no tienen muy claro qué es lo que van a hacer. Ellos siempre se basaron en el armado de Duhalde, Randazzo es un hijo de Duhade políticamente hablando”.Son días de definiciones y cada uno juega sus cartas. Si bien el duhaldismo busca mostrarse como el garante de la unidad del PJ, la unidad que buscan los intendentes a nivel territorial es con el Frente conducido por Cristina Fernández de Kirchner, Unidad Ciudadana. La ex presidenta todavía no confirmó su candidatura, y las negociaciones siguen abiertas.

