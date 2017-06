PERONISMO

Ishii lanzó se candidatura con un mensaje a Randazzo: “Que no se baje, que compita como corresponde”

A toda marcha y simbología, el intendente de José C. Paz realizó la presentación de su candidatura con palos por elevación a CFK y el chivilcoyano. “No lo hago por capricho ni para darme un gusto, sino para poner las cosas en su lugar”, señaló.

Mario Ishii puso primera. El intendente de José C. Paz lanzó su candidatura dentro del PJ y dejó mensajes para CFK y Randazzo. “Hoy es un día peronista. No es por un capricho o porque me quiero dar un gusto que me presento sino porque quiero poner las cosas en su lugar, nosotros no dijimos lo que decía Perón, hicimos lo que hacía Perón”, apuntó.“No es casualidad que nosotros estemos hoy acá lanzando nuestra línea política interna dentro del PJ, porque nosotros hemos hechos el Frente Justicialista con la sigla de lealtad y dignidad, porque le estamos mostrando que muchos peronistas no vamos a dejar tirado el PJ en manos de nadie”, agregó.En ese sentido, consideró que “en otras oportunidad estar en una lista del PJ era un orgullo y hoy parece que lo que decía el general de que últimos estaban los hombres es al revés y en mi distrito no es así porque primero está la patria, después el movimiento justicialista y por último los hombres”.Además, señaló que “vamos a ir a interna y tenemos más de 120 mil avales para presentar mañana mismo para competir” al tiempo que recordó que “los enemigos son aquellos que aumentan las tarifas, dejan a la gente sin laburo y los que hacen cagar de hambre al pueblo no el compañero justicialista”.Al respecto, dejó un palito por elevación a Cristina Fernández de Kirchner al sostener que "vamos a ir a internas. A algunos cuando el PJ les sirvió, lo usaron y ahora no, el dedo no es el que debe impedir jugar a los compañeros".Por último, el jefe comunal apuntó contra Randazzo: "Toda mi vida estuve en el Partido y no me voy del partido y el que se ponga adelante que no se baje, que compita como corresponde"