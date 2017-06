INTERNA FEROZ

Elecciones 2017: Randazzo y una reunión clave con una curiosa propuesta en pos de la unidad

Según pudo saber La Tecla.info, este lunes se darán cita intendentes, legisladores y el propio Florencio Randazzo en el bunker del exministro, a las 16. La discusión pasará por el futuro electoral y la posibilidad de llegar a un acuerdo con el kirchnerismo.

Son muchas las especulaciones que giran alrededor de la candidatura de Florencio Randazzo. Es que, tal como anticipó La Tecla.info, una decena de jefes comunales que hasta ahora juegan en el Frente Justicialista evalúan como muy oscuro el panorama y entran a dudar.Algunas de esas dudas provienen de aprietes K y de tentadoras ofertas de otros espacios, además de la cruda realidad que describen las encuestas. Reconocen los randazzistas que “hay que repensar la estrategia” y la nueva “estrategia” será propuesta por un alcalde del interior.Según pudo saber este medio, la propuesta que los intendentes llevarán al cónclave, consensuada entre ellos, es ver si se puede avanzar en una línea en la que "se bajen los dos”. Es decir, que tanto Randazzo como Cristina Fernández de Kirchner no se presenten como candidatos y, en su lugar, vayan otras figuras compartiendo el espacio entre seguidores de uno y otro.De esta manera, ambos sectores cederían posiciones y se avanzaría en la conformación de una lista de unidad. Esta es la alternativa que le plantearán al chivilcoyano en la cumbre de este lunes.En contacto con La Tecla, el jefe comunal de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán aseveró que “lo que queremos es que el peronismo tenga una sola lista, es lo que todos necesitamos; el país necesita un peronismo unido".En rigor, los jefes comunales que acompañan al chivilcoyano ven difícil y complicado permanecer en un espacio que sólo tiene a la figura de Randazzo, cuya imagen en las encuestas no logra levantar, y un sello del PJ que es compartido y se vislumbra vacío en el costado que quedó para el exministro. Pero eso es lo de menos cuando todavía falta mucho para las elecciones.Como adelantó La Tecla, “que hay aprietes no tengas dudas”, según reconoció un ladero de uno de los tres hombres que desde el principio más forzaron la candidatura de Randazzo en unas PASO, pero ahora sin esa chance del mano a mano en las Primarias ven muy complicado llegar a octubre con dos listas peronistas.Esos “aprietes” que menciona provienen del kirchnerismo y en muchos casos hasta se hacen públicos. Basta repasar las declaraciones de los intendentes más ligados al universo K como Mario Secco, Jorge Ferraresi y Pablo Zurro, por nombrar sólo algunos.También los jefes comunales peronistas de la alianza Unidad Ciudadana siguen en denodados esfuerzos por evitar que el sábado 24 se presenten dos listas con sello Justicialista.En ese sentido, esta misma tarde, a las 19, hay otra reunión de los peronistas de Unidad Ciudadana en la sede del PJ nacional, en la calle Matheu.