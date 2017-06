ELECCIONES 2017

Temporada de pases: Sergio Panella deja Cambiemos para ser candidato del Partido Federal

Fue por la decisión del oficialismo de no abrir las internas. En los próximos días, se llevará adelante el lanzamiento oficial

Las PASO o la lista única, es una de las principales dicotomías que se están generando en todos los espacios de cara al cierre de listas, y la decisión del oficialismo de cerrar filas tiene su costo.“Finalmente luego de la decisión tomada por los referentes de cambiemos de no abrir a internas, y no dejar participar de las paso a otros integrantes del espació, la mesa local del Partido Federal que encabeza Leonardo Mollard, decidió iniciar una serie de reuniones con el objetivo de sumar a su proyecto a Sergio Panella y Claudio perez Irigoyen”, afirmaron desde el espacio.En la misma línea, destacaron el “gran caudal de votos” que obtuvieron en la última elección, donde fueron candidatos a intendente. Además, adelantaron que en los próximos días se llevará adelante el lanzamiento oficial.“De esta manera Sergio Panella será quien encabece la nomina como Diputado Provinciales con el objetivo de dar a los platenses la posibilidad de una alternativa diferente a la que proponen desde el Municipio y que está muy lejos de ser el cambio que eligió la gente”, concluyeron.En tanto, la concejal Radical en Cambiemos Florencia Rollié afirmó que "llama poderosamente la atención cómo las conductas de los políticos se terminan pareciendo cuando se trata de garantizar la participación democrática, por ejemplo en la elecciones P.A.S.O, ya que no se bancan la discrepancia interna ni a aquellos que perteneciendo al mismo espacio opinen diferente".Florencia Rollié explicó que “lamentablemente todavía seguimos influidos fuertemente por la teoría instaurada desde el menemismo y profundizada por el kirchnerismo, que se expresaba a partir del pensamiento único”. Se basa en el principio que “porque pienso existo y quienes no piensan como yo, no existen. Es una forma esencialmente no democrática que supone que todos los que pertenecen a un espacio político están obligados a pensar en forma vertical como los que supuestamente están en control del mismo”.