MISTERIO

Robo cerca de la casa de intendente peronista, y especulaciones

Martín Insaurralde, jefe comunal de Lomas de Zamora, sembró sospechas sobre el acto delictivo que vivió el juez de la Suprema Corte bonaerense, Héctor Negri. En paralelo, intendentes peronistas cuestionaron a Vidal por la falta de políticas en materia de seguridad.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, advirtió hoy que "es raro" que hayan robado en la casa del juez de la Suprema Corte provincial Héctor Negri, ubicada frente a su propiedad, en la localidad de Banfield. En ese sentido, renovó el reclamo realizado por varios alcaldes por mayores políticas en materia de seguridad de parte del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal."Nos estamos rompiendo el alma de lunes a lunes", sostuvo el jefe comunal, quien insistió con la extrañeza que le generaba el episodio al sostener que "es dudoso" el asalto y acotó: "He querido hablar tanto con la gobernadora como con el presidente, estoy esperando que me devuelvan la comunicación".Además, en declaraciones a los medios, Insaurralde manifestó que desde el gobierno bonaerense "dijeron que venían 127 efectivos" a reforzar la seguridad en Lomas de Zamora, pero "al día de hoy todavía no han llegado", y resaltó que destinó "180 policías locales" para las zonas más calientes del distrito."Es dudoso, es raro, pero sobre eso me gustaría que hablara el doctor. Enfrente de mi casa... a un juez de la Suprema Corte. Entraron en el momento en el que estaba jugando (el equipo de fútbol del Club) Banfield (contra Rosario Central) y había policías afectados a esa tarea", evaluó Insaurralde.El viernes último, entre las 19 y las 23, el juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Héctor Negri sufrió un asalto en su casa de la localidad de Banfield, de donde se llevaron dinero y otros elementos de valor.El hecho fue descubierto por el propio magistrado cuando llegó a la propiedad, ubicada en San Martín y French, frente a la casa de intendente de Lomas de Zamora. El robo se produjo cuando no había nadie en la vivienda y, según las primeras pericias, fue protagonizado por al menos dos hombres que forzaron uno de los ingresos, en una zona en la que hay varias garitas de seguridad privada y donde habitualmente circulan móviles policiales."He querido hablar tanto con la gobernadora como el presidente. Estoy esperando que me devuelvan la comunicación", finalizó Insaurralde.Cabe destacar que, en paralelo, hoy otros intendentes cuestionaron el accionar de María Eugenia Vidal en materia de políticas para combatir la inseguridad.En declaraciones a radio Megafón, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray exigió que "los intendentes y los bonaerenses necesitamos saber cuál es el plan de seguridad que tiene en la provincia de Buenos Aires. Qué es lo que van a hacer con la seguridad, qué van a hacer con la policía local, si van a hacer nuevas incorporaciones o no, porque hay marchas y contramarchas en este sentido".En el mismo sentido se pronunció la intendenta del partido de La Matanza, Verónica Magario, desde su cuenta de Facebook: "Es realmente preocupante la situación en la provincia, el gobierno provincial no se está haciendo cargo del combate contra el delito. En vez de gestionar para brindarles soluciones a los bonaerenses la gobernadora y los ministros se van de retiro espiritual".Y agregó: "Mientras tanto los que le ponemos el hombro a la lucha contra la inseguridad con nuestros recursos locales somos los intendentes. Necesitamos de manera urgente que el gobierno de Vidal entregue los recursos a los municipios para luchar contra el delito y el narcotráfico".Por su parte, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, también criticó a Vidal que "hay que terminar con el doble discurso. Si a los intendentes nos van a dar responsabilidad en materia de seguridad, que no está prevista en la ley orgánica municipal, que nos den el manejo de la Policía Local, que nos vuelvan a dar cupos de inscripción y reinstalen el fondo de seguridad que en el segundo año de gestión de María Eugenia Vidal se eliminó".El jefe comunal de Escobar agregó que "hoy el mismo signo político maneja las fuerzas federales de seguridad, la policía Bonaerense y la policía de la Ciudad, pero no hay una coordinación de acción conjunta. Se envía a Gendarmería a los municipios pero no se sabe a qué, ni para qué".Por su parte, Santiago Maggiotti, intendente de Navarro, aseguró que "la responsabilidad de la seguridad es del gobierno de la provincia. Los intendentes somos colaboradores para tratar de ayudar en este tema tan importante y que tanta preocupación genera en los vecinos"."Nosotros tenemos gente inscripta para anotarse en la policía local y no pudimos hacerlo. La policía local y la bonaerense deben articular porque amas son importantes para darle seguridad a la comunidad", sentenció.En el mismo sentido, El intendente de Moreno, Walter Festa, exigió hoy "mayor compromiso del Gobierno provincial para combatir el flagelo de la inseguridad. No se hacen cargo y es su responsabilidad. Les pedimos menos marketing, menos vacaciones, y más medidas concretas".Festa insistió que "Moreno tiene los problemas lógicos de un distrito golpeado por la política económica de este Gobierno. El ajuste trae como resultado mayor pobreza y marginalidad. La mayor inseguridad es la consecuencia directa de esta situación y la falta de respuesta por parte del Estado nacional y provincial".