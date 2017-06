ELECCIONES 2017

Calendario patrio y electoral: campaña en medio del feriado

Tal como sucedió el pasado 25 de Mayo, para el Día de la Bandera se esperan actos partidarios con olor proselitista. Nacionalismo y urnas. El peronismo, a la orden del día.

Este martes 20 de Junio se cumple un nuevo aniversario de la creación de la bandera argentina y más allá de los actos protocolares, habrá una serie de actividades políticas que se llevarán toda la atención en un año electoral.En principio, el gran encuentro cristinista que tendrá lugar en el estadio de Arsenal en Sarandí. Desde las 14 horas, la ex presidenta de la Nación encabezará un multitudinario acto para oficializar el lanzamiento de “Unidad Ciudadana” el frente partidario que, se espera, la regresará a las urnas.No obstante, no está confirmado que así sea. Pero, teniendo en cuenta que tal como anunció la propia Cristina (“si me piden que sea candidata, lo soy”), habría grandes posibilidades. La ex presidenta será la propia oradora en un acto que, según trascendió, superará la capacidad del estadio.Durante el feriado, no laborable por cierto, la propia gobernadora María Eugenia Vidal atraerá la atención de los medios de comunicación al organizar un “retiro espiritual” en Chapadmalal donde se juntará con sus ministros para comenzar a diseñar las listas que, según el calendario electoral, deberán presentarse antes del 24 de junio.Cabe destacar que no fue casual que la frase de la ex mandataria, que encendió todo tipo de especulaciones alrededor de su posible candidatura, fuera pronunciada el pasado 25 de Mayo, Día de la Revolución por la Independencia, en una entrevista concedida al canal C5N.Aquel día patrio también tuvo lugar el multitudinario acto de lanzamiento de “Un País”, la alianza que tiene como principales socios políticos a Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Victoria Donda.El mitín se desarrolló en el estadio Direct TV Arena de Malvinas Argentinas donde, bajo una lluvia de papelitos, el Frente Renovador, GEN y Libres del Sur sellaron su frente electoral que, entre otros objetivos, plantea "salir de la grieta".El pasado 25 de Mayo hizo lo propio el ex embajador en Estados Unidos, Martín Lousteau, quien organizó un locro patrio en la Ciudad de Buenos Aires para anunciar su candidatura por fuera de Cambiemos, pero dentro del radicalismo.Como se verá, nadie parece exento de la utilización de las fechas patrias para hacer campaña ¿Qué debemos esperar para el 9 de Julio?