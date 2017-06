FRENTE JUSTICIALISTA

Ishii lanza su candidatura y va por el batacazo de las Primarias: enfrente, Randazzo

El intendente de José C. Paz lanza su precandidatura a senador nacional y el espacio a través del que competirá en las PASO con el ex ministro del Interior, dentro del Frente Justicialista. El fundador de La Salada será su armador territorial.

El hombre del poncho eligió hacer su acto de lanzamiento un día antes que la ex presidenta Cristina Fernández, quien presentará su nuevo espacio mañana en el estadio de Arsenal, en Avellaneda."Voy a competir con Randazzo, voy a competir y le voy a ganar", dijo Ishii al hablar del lanzamiento de su precandidatura, que arrancará a las 17 en la esquina de Avenida Perón y la Ruta N° 197, de José C. Paz."Yo siempre me opuse a la dedocracia. El dedo ha dejado de lado y ha discriminado a muchos de los compañeros que militan, que luchan en sus barrios, y no tienen recursos para participar eligiendo a sus referentes", manifestó a través de un comunicado el alcalde paceño.En este sentido, agregó: "Voy a competir con Randazzo, voy a competir y le voy a ganar. Hemos logrado abrir el partido para que todos se puedan expresar y en donde se garantice que los compañeros que deseen participar conformando sus boletas"."Voy a trabajar para tener un partido fuerte, moderno, con buenos cuadros políticos que analicen y propongan distintos cambios que beneficien a la gente y al país", concluyó.Vale destacar que desde el randazzismo manifiestan que la postulación de Ishii está directamente relacionada a CFK y que en caso que el hombre de los trenes se baje o se sume a la Unidad Ciudadana, el paceño tampoco sería de la partida.El barón ya convocó al fundador de La Salada y líder de Militancia y Trabajo, Enrique “Quique” Antequera, para encabezar la nómina de precandidatos a Diputados para la Tercera Sección Electoral y le confió el armado territorial de Lealtad y Dignidad, así como la confección de las listas locales y regionales.“Esta será una elección ejemplar y junto a Mario Ishii armaremos y nos prepararemos para competir dentro del peronismo genuino”, dijo “Quique” Antequera.“Nosotros pertenecemos al peronismo y estamos quienes debemos estar. Randazzo es un compañero que trabaja e hizo una buena gestión, pero necesitamos alimentar el sector. Esto es una construcción, y junto a Mario Ishii apuntamos a eso, a sumar y fortalecer al Partido Justicialista.”