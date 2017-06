DEFINICIONES

Para Stolbizer, las PASO son un gasto económico y "no sirven para nada"

La principal referente que tiene el GEN y aliada legislativa y electoral de Sergio Massa criticó la herramienta electoral creada durante el kirchnerismo y recordó que presentó proyectos "para derogar esa norma"

La diputada nacional del GEN y aliada del massismo, Margarita Stolbizer cuestionó el valor de las PASO y criticó al kirchnerismo y Cambiemos por igual ya que uno no las utiliza y el otro la sostiene."Las PASO no sirven para nada",cuestionó Stolbizer y recordó que presentó proyectos "para derogar esa norma", ya que, según su criterio implican un enorme costo económico al tener que realizarse elecciones el 13 de agosto, que definirán los candidatos para las elecciones legislativas del 22 de octubre próximo."Tengo proyectos presentado para derogar esa norma que no sirve absolutamente para nada y que no están dispuestos a cumplirla ni siquiera los que la impulsaron", apuntó Stolbizer al criticar la norma y, también a CFK debido a que durante el ejercicio de su presidencia se aprobó la ley de las PASO y de confirmarse su candidatura su frente no la utilizaría ya que decidió jugar por afuera del PJ.Pero Stolbizer no sólo criticó a Cristina, sino que también tuvo dardos para el Gobierno por el sistema electoral. "El nuevo Gobierno, que llegó con un montón de compromisos de cambio, pocos ha cumplido; entre ellos, las reformas que la política necesitaba", dijo la líder del GEN y aliada de Sergio Massa a FM Delta.Cabe destacar que días atrás, en diálogo con La Tecla, el sociólogo Pablo Romá, titular de la consultora de opinión pública Circuitos, tuvo una mirada bastante similar a la de Stolbizer al sostener que: “Si casi ninguna fuerza va a ir a las PASO, las Primarias van a funcionar como una especie de primera vuelta. Se van a medir algunas cuestiones que tienen que ver con la capacidad de atracción: los candidatos van a hacer un esfuerzo por atraer a la gente a las PASO, pero no se sabe bien con qué fin, porque salvo la interna del peronismo en Capital Federal, no hay ninguna otra”.