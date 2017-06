ENTREVISTAS LA TECLA

Axel Kicillof: "En la campaña, Macri supo como falsear su programa electoral"

El exministro de Economía de la Nación y actual diputado nacional por el FpV que integra el equipo de economistas del Partido Justicialista dialogó con La Tecla y aseveró que Mauricio Macri está "manejando los tiempos" para llevar adelante un ajuste en octubre

-¿Cuando el Gobierno asumió imaginaban que la situación económica del país iba a ser la actual?-Nos juntamos economistas del PJ y de diferentes proveniencias y lo más sencillo fue dar un diagnóstico sobre la situación actual. Hubo unanimidad con respecto a un diagnóstico que es muy sombrío. Cuando asumió Macri había una dificultad para hacer pronósticos que era la extraordinaria capacidad que él tuvo durante la campaña para mentir y falsear lo que fue un programa económico de corte neoliberal. Pero luego, cuando ves la apertura de importaciones, desregulación financiera, reducción del salario real por debajo de inflación, una fuerte devaluación y un dólar planchado, y un ajuste fiscal muy duro, el panorama es más sencillo. Macri, en campaña, negó todo esto, y después lo ejecutó. El año pasado sufrimos caída de los ingresos y las jubilaciones de un 15 por ciento. Si a eso le agregamos la apertura importadora, era cantado que los sectores productivos lo iban a sufrir.-¿El de Macri es el mismo neoliberalismo de Menem?-Las comparaciones son odiosas. Cuando vos lo clasificás por rubro y te preguntás qué hace en el comercio, ¿administración o libre comercio?: Libre comercio. ¿Qué hace en términos financieros? ¿Ayuda y estimula el crédito al consumo y a la pequeña o mediana empresa o restringe el crédito junto a la especulación financiera? Hace lo segundo. ¿Se trabaja para mejorar las condiciones del trabajo y salariales o se trabaja en camino de las reducciones salariales y la flexibilización laboral? Hace lo segundo. En todos los rubros se asemeja a los ‘90.-¿Creé que vamos a una etapa de privatización como la de los ‘90?-En el terreno de la privatización, Macri tiene un límite político. No es que no tenga en sus planes aplicar ajustes más duros, pero, por motivos electorales, no tiene un plan abierto de privatización. Eso sí, las em-presas que no vende las va deteriorando en su situación económica y patrimonial. Es el caso de Aerolíneas e YPF. Les genera un presente que puede llevar a dar el debate de la privatización. Por ejemplo: YPF tuvo el primer balance de pérdida de los últimos 20 años.-¿Se viene otro ajuste después de octubre?-Mirando los diarios, ya se anunciaron para noviembre y abril dos tramos nuevos deltarifazo; se anunció que Macri quiere hacer más recortes; y están planeando una reforma del sistema jubilatorio, laboral y tributario. Todo esto nos habla de que Macri espera juntar apoyo para poder llevar adelante lo que él no niega. Inexorablemente va a pasar, pero está manejando los tiempos.-El peronismo dice que Macri gobierna para los ricos. ¿Dónde se ve esa afirmación?-Macri se quejaba del déficit fiscal y hoy hay un déficit más grande que en el 2015, porque generó recesión, redujo los salarios reales, las jubilaciones y los demás ingresos de la clase media. Y sobre eso redujo los impuestos a los sectores más favorecidos de la sociedad. El impuesto a las Ganancias, que había prometido sacar, antes lo pagaban un millón de personas, y ahora, dos millones. Y ni hablar de las condiciones financieras que ha creado, porque hoy no hay mejor inversión que la timba financiera con títulos públicos, mejor que cualquier inversión productiva. Argentina ha quedado como el segundo país del mundo con mayor ventaja financiera para la bicicleta, y esto también es gobernar para una pequeña minoría. Las economías regionales están peor que antes.