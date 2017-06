INFORMACION EXCLUSIVA

Elecciones 2017: Randazzo, ¿sigue o se baja? reunión clave en la previa del acto K

Según pudo saber La Tecla.info, el próximo lunes, a las 16hs, se darán cita los intendentes, legisladores y el propio Florencio Randazzo en el bunker del exministro. La discusión pasará por el futuro electoral. A pesar de ello, el jefe de la campaña advierte: "tenemos candidatos en los 135 distritos".

Son muchas las especulaciones que giran alrededor de la candidatura de Florencio Randazzo. Es que, tal como anticipó La Tecla.info, una decena de jefes comunales que hasta ahora juegan en el Frente Justicialista evalúan como muy oscuro el panorama y entran a dudar.Algunas de esas dudas provienen de aprietes K y de tentadoras ofertas de otros espacios. Reconocen que “hay que repensar la estrategia”.La conversación entre Zabaleta, Katopodis y Bucca, los tres intendentes que lideran el respaldo al Flaco, es prácticamente ininterrumpida. Los tres se mantienen en silencio para la prensa pero no paran de hablar entre sí y en cada análisis que hacen del camino tomado llegan a una conclusión poco favorable.Ven difícil y complicado permanecer en un espacio que sólo tiene a la figura de Randazzo, cuya imagen en las encuestas no logra levantar, y un sello del PJ que es compartido y se vislumbra vacío en el costado que quedó para el chivilcoyano. Pero eso es lo de menos cuando todavía falta mucho para las elecciones.“Que hay aprietes no tengas dudas”, reconoció un ladero de uno de los tres hombres que desde el principio más forzaron la candidatura de Randazzo en unas PASO, pero que una vez que estas quedaron negadas por Cristina dejaron al exministro del Interior demasiado desprotegido. Esos “aprietes” provienen del kirchnerismo y en muchos casos hasta se hacen públicos. Basta repasar las declaraciones de los intendentes más ligados al universo K como Mario Secco, Jorge Ferraresi y Pablo Zurro, por nombrar sólo algunos.De todos modos, los jefes comunales peronistas de la alianza Unidad Popular siguen en denodados esfuerzos por evitar que el sábado 24 se presenten dos listas con sello Justicialista.Los puentes de las negociaciones siguen tendidos, y “todos hablan”. Y en la reconquista de aquellos que están en el espacio de Randazzo el objetivo se centra cada vez más en los intendentes, que son los que tienen poder. Puede sonar duro, pero si logran vaciar de contenido a Randazzo, muy poco les importará a los K el destino del Flaco, y la oferta para que él regrese pierde valor a cada minuto.Las invitaciones, por otra parte, nacen fundamentalmente del Frente Renovador y también de Cambiemos. Juan Zabaleta trabajó con Massa, Gabriel Katopodis supo ser uno de los laderos más destacados del tigrense. Y Eduardo Bucca tiene líneas tendidas con dirigentes massistas de la Séptima. Por otra parte, mantiene una excelente relación con otro bolivarense, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca, quien lo tienta con un pase a Cambiemos, que sería de alto impacto. Ni hablar si ese pase lo producen el de Hurlingham o el de San Martín.“Quizá no sea a gusto, pero no les queda otra que quedarse, ya jugaron acá y si la jugada sale mal sale mal, no tienen margen para volver, aparte ya saben lo que es el kirchnerismo, si volvés te mandan a la cola y te orinan”, le dijo a La Tecla un allegado a uno de los intendentes. No obstante, reconoció que la situación se presenta complicada, y que se viven momentos tensos en el randazzismo.En ese marco, y ante un escenario que se modifica hora tras hora, reunión tras reunión, el randazzismo tendrá una cumbre clave.Conforme a lo manifestado a La Tecla.info por uno de los alcaldes que decidió jugar con Randazzo y ahora ve gris el horizonte, todo el sequito de “Cumplir” se dará cita el próximo lunes a las 16hs en el Palacio Ragio. El bunker del exministro recibirá a todos, intendentes, legisladores nacionales y bonaerenses, además de los dirigentes sin tierra pero con peso.El tema será uno solo, como seguir, siempre y cuando se siga, porque cada vez son más los jefes comunales que quieren traccionar a un cambio de postura y replantear el escenario del peronismo.A pesar de los rumores que llenan los pasillos de los encuentros privados entre los randazzistas, y teniendo en cuenta que no va a haber interna con el kirchnerismo, el jefe de campaña del Frente Justicialista, Alberto Fernández negó cualquier posibilidad de abandono y destacó que "ya tenemos representación en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires", y lamento que así sea, porque "a los intendentes eso le genera un problema".En tanto, señaló que a su entender "Cristina hubiera llegado más fortalecida a las generales de octubre si jugaba las PASO con Florencio Randazzo", pues de esa manera podría haber demostrado que le ganaba "a los rebeldes del peronismo".De todos modos, dispuesto a jugar la interna de Unidad Ciudana, el ex Jefe de Gabinete, señaló en declaraciones radiales que "hasta el 24 hay tiempo, esperemos llegar a un acuerdo para poder debatir de cara a la gente", situación que por supuesto no aceptan Cristina y los suyos, que nada quieren saber con las PASO.Así las cosas, el lunes, un día antes del acto de Cristina Fernández de Kirchner en Arsenal, el randazzismo tendrá uno de los encuentros más importantes del último mes.