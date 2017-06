HORAS CALIENTES

Intendente randazzista, alerta: "Si Florencio no se presenta, Dios dirá, pero con Cristina yo no juego"

El jefe comunal de Salto, Ricardo Alessandro, no se calla nada. Y asegura que él no va a abandonar a Randazzo. Además cuenta que el kirchnerismo busca convencerlo de jugar con CFK

Los intendentes peronistas que apoyan a Florencio Randazzo están preocupados. La idea era ir a las PASO y en caso de perder acompañar a Cristina Fernández. Pero esa posibilidad quedó trunca cuando la ex mandataria decidió dejar el PJ y armar Unidad Ciudadana. Ahora, las Primarias serán con el paceño Mario Ishii, de quien dicen está jugando para el kirchnerismo.En la jornada de ayer se hablaba de la preocupación que tenían los alfiles del chivilcoyano, y de la necesidad de varios de ellos de pegar el salto al cristinismo, al massismo o al vidalismo, ya que yendo con Randazzo y perdiendo feo, se les podría complicar el panorama en el Concejo Deliberante.¿Todos se quieren bajar? No. Todos no. "Yo juego con Randazzo, no lo voy a abandonar", dijo ante La Tecla, sin vueltas, el mandamás de Salto, Ricardo Alessandro, quien si bien reconoció que "hay preocupación con lo que pueda pasar", señaló que el resto de los alcaldes del espacio le manifestaron la voluntad de "seguir firmes en el barco de Florencio".El saltense dijo a su vez que ayer se había comunicado con el sanmartinense Gabriel Katopodis, una de las espadas fuertes del ex hombre de los trenes, y que este le había transmitido tranquilidad de cara a lo que viene. "Quedate tranquilo Cura (apodo de Alessandro, nadie se va a ningún lado", cuenta Alessandro que le dijo el ex massista."Conociéndolo a Randazzo estoy seguro que no se va a bajar, antes, en 2015, dijo que si no era candidato a presidente se iba a la casa y cumplió; ahora va a suceder lo mismo, va a cumplir con su palabra, a va a ser candidato a Senador", añadió el mandamás y por las dudas se atajó: "es lo que pienso yo, no sé que es lo que puedo pasar en adelante"."¿Y si finalmente se baja, va a jugar con el kirchnerismo?", preguntó La Tecla, a lo que el jefe comunal respondió contundente y de manera negativa. "No, yo con Cristina no juego, si Randazzo no se presenta veremos que hacer, Dios dirá; acá en Salto está todo listo para que el PJ se presente en la boleta de Florencio", afirmó, y si se quiere, metió un poco de presión.Sin pelos en la lengua, como siempre, Alessandro se animó a contar que mientras ayer participaba de un evento recibió el llamado del senador bonaerense Sergio Berni, y si bien no lo dijo con todas las letras, dio a entender que la intención del ex Secretario de Seguridad era convencerlo para que abandone el barco randazzista.