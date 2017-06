ENTREVISTA

“La economía va a ser central en la elección que se avecina”

El equipo de economistas del Partido Justicialista, dialogó con La Tecla en exclusivo, y se refirió a la situación social que atraviesa el país. Críticas a las gestiones de Cambiemos.

Con el cierre de listas a la vuelta de la esquina, documento en mano, parte del equipo económico del Partido Justicialista recibió a La Tecla en el segundo piso de la histórica sede porteña. Son Silvina Batakis, Arnaldo Bocco, Roberto Feletti, Mercedes La Gioiosa y Martín Pollera quienes desde bambalinas trabajan en diferentes propuestas legislativas para salir de la crisis.Sin anestesia critican las políticas llevadas adelante por Mauricio Macri y se hacen cargo de su parte de la “pesada herencia”. Inflación, desempleo, deuda y baja en el consumo son los problemas que atraviesan la charla y se convertirán, por supuesto, en el caballito de batalla a la hora de la campaña electoral.-¿Creen que la cuestión económica debería ser el caballito de batalla del peronismo de cara a las elecciones?AB: -Llega mucho al peronismo el tema de cómo se está conduciendo la política económica en el sector real de la economía, lo que hace a empleo, continuidad laboral, pérdida de derechos, ingresos, jubilados. Ese es el núcleo duro de la base social del peronismo, y para nosotros, la reactivación, demanda, poder adquisitivo, puestos de trabajo, es central. Por eso nos parece que esta elección va a tener a la economía como un punto central.SB: -Nos gustaría que la economía no sea el punto central, que los ministros de Economía sean los menos conocidos de los gabinetes, pero es al revés. Cuando una familia tiene que pagar la luz y el gas y le ofrecen cuotas, y sabe que al mes siguiente se le va a superponer esa cuota con el nuevo bimestre, tiene que cambiar sus hábitos alimentarios. La economía afecta a la familia en forma directa, y en ese sentido creo que toda la campaña va a estar centrada ahí. Tenemos otra propuesta para hacer, que es una economía pensando en generar empleo y en mejorar la calidad de vida de la gente.AB: -Cayó el consumo per cápita de carne y fideos.MLG: -La economía va a ser determinante. Queremos ayudar a los sectores perdedores. Siempre que haya sectores vulnerables, ahí vamos a estar.MP: -El sujeto político del peronismo es el pueblo, los trabajadores, los sectores más vulnerables, y los sectores a los que más les preocupa su economía. Vemos un cambio en la composición del consumo, no solamente en los bienes, sino en las marcas. Algunos sectores habían empezado a consumir primeras marcas por primera vez, y hoy vuelven a las segundas, terceras.