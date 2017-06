OLIVOS

El Pro y un picadito con funcionarios nacionales, bonaerenses y del interior

En la misma Quinta de Olivos, funcionarios del gobierno bonaerense, del nacional y de varias provincias, cerraron la noche del viernes con un partido de fútbol. Estuvieron todos los futboleros, pero faltó el presidente Mauricio Macri.

El viernes, en Pilar, el consejo nacional del Pro se dio cita para delinear algunas cuestiones electorales. Una vez finalizada la charla vespertina, que no contó con la presencia de Mauricio Macri, varios de los funcionarios nacionales, del interior y bonaerenses extendieron su estadía en el norte del Conurbano pero ya no por motivos de debate político.En definitiva, según pudo saber La Tecla.info, se mudaron hasta la Quinta de Olivos para disputar un picadito, que se extendió hasta la medianoche del viernes.Los dos equipos que se midieron utilizaron la indumentaria de la selección Argentina, unos la típica celeste y blanca, los otros la alternativa, de un azul bien oscuro.Conforme a lo manifestado a este medio por uno de los presentes que se divirtió viendo el ida y vuelta de los ministros, la victoria quedó para los albicelestes.Cada equipo estuvo conformado por un mix, entre dirigentes del interior, bonaerense y nacional, en el vencedor, además de destacarse que cuatro de los jugadores usaron la “diez”, estuvieron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el jefe de Gabinete, Marcos Peña (que prefirió usar la siete); el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (uno de los diez); su par de Pilar, Nicolás Ducote; el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza (otro diez); el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Alex Campbell.En el otro costado, entre los azules, estuvo el ex jugador del ascenso nacional con más de 300 goles anotados en Fenix y actual integrante del directorio de IOMA, Sebastian Neuspiller. También participó del los "azules" el titular de ARBA, Gastón Fossati.Otro ex jugador que estuvo presente fue Emanuel “Sucha” Ruiz, ex Boca Juniors entre otros y actual integrante de la Comisión Directiva del club.