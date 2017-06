ELECCIONES 2017

Peronismo de la Quinta: reunión caliente con pase de facturas

En la localidad de Pila, se reunió el peronismo de la Quinta sección electoral, donde implosionó la unidad. Las chicanas y pases de facturas fueron las reinas de la tarde. Juan Pablo De Jesús, intendente de la Costa, y Juan Carlos Veramendi, intendente de Ranchos, los mas castigados.

La cita fue en el Centro de Jubilados de la localidad de Pila, en calle 19 entre 2 y 4, donde se esperaba una fiesta de la militancia.La convocatoria era a las 14 Hs, pero comenzaron con el pie izquierdo. La localidad de Pila es una localidad pequeña, muy tranquila y placentera, a medida que los militantes comenzaron a llegar a la ciudad, mucho antes de la reunión, se reunieron en la YPF que queda en el centro, pegada a la Municipalidad local, que conduce el peronista Gustavo Walker.Lo cual generó el primer disgusto de los referentes y militantes que se aglutinaban, por cuanto por la ventana del municipio se veía que había reuniones entre los intendentes de la sección. Habían hecho una reunión privada para marcar las pautas dele cuenteo general, poco inteligentes ya que calentó los ánimos del cónclave. Un militante de Mar del Plata expresó "¡estos se juntan acá para cagarnos, nos quieren armar las listas seccionales para ponerse ellos y después vendernos la unidad¨; y mucho no se equivocó.La diputada Nacional Fernanda Raverta, que no fue invitada a esta reunión privada y poco secreta, había avisado previamente que iba a estar sólo de 14 a 15 hs porque tenía compromisos con vecinos de Mar del Plata a los que no podía faltar. El gesto de respeto de la diputada hacia los asistentes origino una picardía de los intendentes, que demoraron el arribo al centro de Jubilados hasta las 14,45 Hs para que Raverta no pudiera estar mucho en la reunión.El problema no fue el retraso sino que todos se dieron cuenta de la picardía.Cuando comenzó el acto, el ambiente se empezó a caldear con el enojo de las bases, porque los que se sentaron en la mesa de conducción, eran los intendentes, legisladores, y ex intendentes, pero dejaron afuera de esa mesa a otros ex intendentes y legisladores. Los pases de factura comenzaron rápidamente.Abrió el acto el intendente Gustavo Walker, con un discurso de base y bien peronista, con el cual cumplió bien con su rol de anfitrión, y siguió con Juan Pablo De Jesús, que explicó algunas situaciones de la conformación del frente, y pidió un renunciamiento en pos de la unidad a todos los presentes, lo cual generó en los referentes presentes un grato momento que duró pocos minutos.Al tomar la palabra Juan Carlos Veramendi, dijo que el mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner era que los intendentes debían armar la lista seccional, y pidió que cada distrito explicara en qué situación estaba, lo cual generó el disgusto de todos los presentes.Fernanda Raverta estuvo clara en su alocución, ya que explicó los motivos de la conformación del frente, dónde se debían presentar las listas, y cómo hacerlo, y posteriormente a eso se retiró, hecho deseado por los intendentes seccionales.Cuando comenzaron a hablar los referentes distritales se iniciaron los pases de factura, que incentivó Alberto Gelené, cuando pidió la palabra y solicitó que se designe a Juan Pablo de Jesús para encabezar la lista de senadores. El auditorio entró en ebullición, nadie aprobaba esa moción.Incluso, desde el fondo se le recriminó a Gelené que era obvio que el pedía por Juan Pablo de Jesús si cobraba 50.000 pesos en una de las empresas del Banco Provincia por un cargo que le había gestionado el intendente de La Costa en el gobierno de Vidal.Cada vez que un referente distrital tomaba la palabra, llovían las criticas hacia la mesa seccional que se había formado, las cuales recaían en Veramendi y en De Jesús. A medida que pasaban los minutos las criticas iban en aumento, y los referentes distritales comenzaron n a retirarse.Hasta que en su alocución el referente de Mar del Plata, Daniel Sosa, les dejó muy en claro la situación: “O nos tienen en cuenta para armar las listas de la sección, o vamos con partido vecinal en Mar del Plata, y con los votos que pierden con nosotros, se quedan sin senador en la sección”. Muchos se hicieron los distraídos, pero el golpe llegó. Sosa tiene el partido Mar del Plata Puerto y Región, y las encuestas actuales dan que llega al piso para poner concejales, si los dejan afuera y van con boleta corta se lleva consigo los votos necesarios, que impedirían al Frente llegar al piso de los 170.000 votos que se necesitan en la sección para poner un senador.Los militantes pedían internas seccionales, no se sintieron representados por la mesa de intendentes, y muchos se fueron del lugar.La picardía de los intendentes que representan en votos sólo el 7% de la sección, no les sirvió de mucho, ya que el retraso de la reunión para dejarla a Raverta afuera, no tuvo efecto, el abandono de los intendentes a los referentes locales viene desde hace muchos años, y nadie les puede devolver la angustia y el sufrimiento pasado.Incluso en los pasillos del evento recordaban la disputa entre el periodista Jorge Lanata y Veramendi cuando lo acusó en vivo de robarse las pensiones, lo cual le costó en ese momento quedar fuera de las listas nacionales.La reunión terminó con muchos heridos, pases de factura y muchas chicanas y, como corolario, los intendentes se fueron a refugiar nuevamente a la municipalidad, seguramente para analizar que les había salido mal en su estrategia de engañar a los militantes.