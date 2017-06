A UNA SEMANA DEL CIERRE

Así avanza el armado seccional de Massa y Stolbizer para completar las nóminas de 1País

El frente provincial ya tiene acordadas varias candidaturas en cada una de las regiones electorales, y aunque falta todavía definir nombres el rompecabezas se completa de a poco. Una jugada inesperada podría sorprender en la Cuarta sección.

PRIMERA SECCION (8 SENADORES)El actual presidente de la bancada del Frente Renovador en el Senado, Jorge D’Onofrio ocupará el primer lugar de la nómina para renovar su banca, y el segundo escalón es prácticamente un hecho que lo obtendrá la senadora Micaela Ferraro, de la línea de Malena Galmarini.El también senador Sebastián Galmarini ocuparía el tercer eslabón de la cadena, aunque tiene posibilidades de ir como candidato a diputado nacional. En el esquema electoral que se avecina, el tercer lugar de la lista de la Primera es lo que en política llaman gris o border, es decir que entra si el espacio hace una buena elección pero no ingresa si no se dobla el piso (que en este caso es del 12,5 %). No obstante, en su sección de origen el massismo apuesta a sacar más del 25 %, y con ese número colocaría tres legisladoresSEGUNDA SECCION (11 DIPUTADOS)El nicoleño Lisando Bonelli tiene todo dado para ser quien encabece la nómina de diputados por la Segunda, y de esta manera retener la banca.El interrogante se plantea por el segundo casillero; y no está tan segura la participación de la diputada María del Huerto Ratto. El lugar se lo podría birlar la médica generalista y concejal de Pergamino María de los Angeles “Marita” Conti, quien precisamente ha vencido a Ratto en contiendas internas.Otra de las mujeres massistas que se anota para la lista es la abogada Micaela Morán, concejal de Zárate, hija de un histórico dirigente de ese distrito y responsable de las Relaciones Institucionales del club Boca Juniors.En tanto, por el segundo casillero para un varón (el tercero en la lista), el exintendente de Rojas Martín Caso le pelea el lugar al legislador Vítor Daniel Monfasani (San Pedro) , quien pretende la renovación.El GEN apuntaba a que pudiera renovar Leonardo Santiago, pero le juega en contra que la mujer del diputado, la intendenta de Baradero Fernanda Antonijevic, nunca dio el salto desde Cambiemos al propio espacio de Stolbizer o al Frente Renovador.TERCERA SECCION (15 DIPUTADOS)Marcelo “Oso” Díaz aparece como indiscutido (aunque cuando se trata del cierre de listas nunca se puede firmar a sangre hasta que no está todo cerrado); y de esta manera el GEN tendría la cabeza de una de las secciones, y nada menos que de la populosa Tercera.Blanca Cantero, concejal de Almirante Brown y esposa del sindicalista y actual diputado Carlos Acuña, se quedaría con el número dos de la boleta seccional.El diputado Rubén Ledesma renueva y quisiera quedarse un período más. Tiene más chances aparentemente que Sergio Villordo. El exintendente de Quilmes es muy objetado por Margarita Stolbizer.Si no es él candidato, el expresidente del club Lanús Nicolás Russo podría proponer a la mujer que ocupe el cuarto casillero. Completar el cupo femenino en esta sección presupone un desafío para el frente 1País.CUARTA SECCION (7 SENADORES)Puede haber una verdadera sorpresa en esta sección. Hace algunos días Sergio Massa se reunió con los hermanos Guillermo y Fabio Britos y les dijo: “Debe haber un Britos sí o sí en la cabeza de la boleta si queremos tener senadores por la Cuarta”.¿Quiere mandar Massa al Senado a Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy? No. La jugada es un poco más intrincada. El tigrense pretende reeditar la fórmula de diputados del 2015, es decir Fabio Britos secundado por la juninense Valeria Arata. Es decir que después de dos años en diputados, y con dos años más por delante para cumplir en la Cámara baja, Britos y Arata podrían pasar al Senado.En la estrategia de Massa el tercer lugar sería para el intendente de General Pinto, Alexis Gerrera, quien desde hace varios años pretende dar un salto desde el distrito a la Legislatura, posibilidad que su ex jefe político Julián Domínguez nunca le dio, y por ello decidió emigrar de espacio.Sin embargo, si va tercero difícilmente pueda entrar (en el mejor de los casos el massismo colocaría 2). No obstante, en una especie de ingeniería que debería salir perfecta, Massa sueña en lograr para Arata una de las sillas vacías en el Tribunal de Cuentas de la Provicnia. Eso provocaría un corrimiento que le permitiría a Guerrera llegar a la tan ansiada banca en La Plata.El GEN también tiene pedidos para realizar en la sección, y quiere colocar sí o sí en el segundo lugar a Marianela López, concejal de Nueve de Julio.QUINTA SECCION (5 SENADORES)Todo indica, a una semana del cierre de listas, que el senador y última incorporación massista Juan Curuchet será el encargado de comandar la nómina de 1País de la Quinta sección, mientras que el tercero en la nómina sería otro marplatense y también dueño actualmente de una banca en el Senado: Gabriel Pampín.Quien queda relegado de esta manera es el legislador de Miramar patricio Hogan. Un interrogante es si irá a la nómina de legisladores nacionales.El primer cupo femenino podría ser ocupado por Marcela Paso, actual diputada nacional y ex intendenta de General Lavalle.SEXTA SECCION (11 DIPUTADOS)Será la otra sección cuya cabeza de lista la ocupará alguien del GEN, en este caso la bahiense Virginia Linares, bioquímica, exdiputada nacional y hermana del actual senador nacional Jaime Linares.El segundo casillero sería ocupado por el actual diputado tresarroyense Pablo Garate. Mientars que no está asegurado que la tercera línea de la boleta sea ocupada por la legisladora bahiense María Marta Corrado.Si no es Corrado, el lugar lo ocuparía Verónica Couly, también bahiense, y quien actualmente ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, a la que accedió tras la renuncia de la macrista Gladys González.SEPTIMA SECCION (TRES SENADORES)Si bien en principio había una especie de reticencia, todo indica que el uno de la lista será el margarito Director del Oceba, Omar Duclós; al menos así aseguran en el frente. El segundo lugar le correspondería a la diputada nacional Liliana Schwindt, quien previo acuerdo con el diputado provincial saladillense, Ricardo Lissalde, eligió para ese lugar a Telma Cazot, secretaria del Concejo Deliberante de Olavarría.Los lugares son apenas tres y los nombres con ganas de ser parte de la paletea bastantes más. ¿Habrá lugar para el regresado al massismo Alfonso Coll Areco? El hombre de San Miguel se ganó un lugar en la lista de la Séptima gracias a la relación política que por aquel entonces mantenían José Eseverri y Joaquín De la Torre, ambos integrantes del Grupo de los 8. Los tiempos cambiaron, y hoy uno está con Randazzo y el otro con Vidal.Sin embargo, el nombre de Coll Areco pareciera más que un rumor. ¿Eseverri está más cerca de Massa que de Randazzo? El Frente Renovador olavarriense paró las orejas y ya advirtió que si el hijo de Don Helios pega la vuelta, "se pudre todo". Más suave, la propia Schwindt dice que "no le voy a poner la bolilla negra, pero si vuelve que sea a jugar desde abajo, sin pedir nada".En caso que se trate solo de versiones al pasar y que el Coll Areco, vale aclarar hoy con domicilio en Azul (Séptima sección) no moje, el escalón tres podría ser para el concejal veinticinqueño cercano a Sebastián Galmarini, Diego Di Salvo, quien esperaba algo más.OCTAVA SECCION (6 DIPUTADOS)El concejal José Ramón Arteaga se quedará con el primer lugar en la boleta de la Sección Capital, donde el massismo evitará ir a una interna gigante como la de hace dos años, que lejos de beneficiarlo lo perjudicó.En tanto, el segundo nombre que aparecerá en la papeleta de 1País es el de la presidenta del GEN a nivel local, Cristina Flores.Está abierta la pelea por el tercer puesto, de muy difícil acceso a la legislatura de acuerdo al panorama político platense de estos días.