Acompañados por el intendente, trabajadores despedidos de Las Flores cortaron la Ruta 3

Ramón Canosa (Cambiemos) se sumó a la manifestación de los empleados de la empresa textil, que reclaman por el cierre de la fábrica tras 5 meses de conflicto

La situación es complicada y la idea es hacerse notar. El personal de GGM, la fábrica textil emblema de la ciudad de Las Flores, realizó una marcha este viernes con corte de ruta nacional 3 y olla popular.Si bien la crisis del sector textil no es una sorpresa en la Provincia, llama la atención que entre los que adhirieron a la convocatoria, está el intendente de Cambiemos, Ramón Canosa, quien se solidarizó con los trabajadores que están en conflicto hace 5 meses, y que hace 3 que no cobran salario.Vale destacar que el jefe comunal no sólo se sumó a la movilización, sino que incluso suspendió la mesa de Cambiemos programada para este viernes.Los operarios de GGM se manifestaron por las calles de la ciudad hasta la Ruta con carteles, pancartas y bombos. Durante la marcha, los operarios repartieron folletos con el lema “Los trabajadores les decimos basta de sufrir penurias, atropellos y la falta de pago de nuestros salarios. Basta de suspensiones, años que no depositan aportes y contribuciones con destino a los organismos de seguridad social”.Luego de recorrer la Avenida Rivadavia y la Avenida San Martín, llegaron hasta la intersección de la Ruta con la Avenida Manuel Venancio Paz donde eran esperados por otros ciudadanos, funcionarios municipales, legisladores, y el intendente Ramón Canosa. También estuvo presente el ex jefe comunal Alberto Gelené.“Ahora yo no me fijo en cuestiones políticas, amerita estar acompañándolos, como estuvimos un año y medio, tratando de salvaguardar la situación; acompañando al empresario a buscar financiación; a los Delegados en las reuniones del Ministerio de Trabajo. Hicimos lo posible, lo imposible, lo que a nivel municipal estuvo al alcance”, dijo el jefe comunal a los medios.Asimismo indicó que "se sigue tratando de asistir a los trabajadores con la ayuda económica que se puede ofrecer, como se hace con cualquier florense y se va a seguir haciendo", y agregó: "Si hay que frenar una obra se frena pero no va a haber ningún florense con necesidad extrema”.