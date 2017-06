PASO

Controversial link en la web: Cristina se despegó del PJ, pero el PJ no la suelta

Aunque parezca mentira, la web del Partido Justicialista de la Provincia informa acerca de todos los pormenores del Frente Unidad Ciudadana y no del Frente Justicialista

Como es sabido, la ex presidenta Cristina Fernández se desprendió del Partido Justicialista bonaerense y presentó ante la Justicia y la Junta electoral el Frente Unidad Ciudadana, con el cual todo indica se presentará a las Primarias del 13 de agosto."Es un golpe al corazón, me pone muy mal por la historia, por Perón, por Evita", dijo ante La Tecla un compungido intendente del interior, al ser consultado por la posibilidad de que otro dirigente del distrito vaya a la elección con el sello del PJ.¿Cristina se desprendió del PJ? Si. Sin embargo, el PJ bonaerense, que de la mano de Randazzo e Ishii fue incluido en el Frente Justicialista, llamativamente, no logra desprenderse de Cristina y de su Unidad Ciudadana.Pues en la web del partido, abajo del gran cartel que dice "legislativas 2017" puede leerse "Unidad Ciudadana", el nombre que Cristina escogió para el frente que se vio en la necesidad de armar para no competir con Randazzo en la interna del PJ.¿En vez de Unidad Ciudadana no tendría que decir Frente Justicialista? En el peronismo, clara y evidentemente, todo puede suceder. Y todo puede cambiar en cuestión de minutos. ¿Habrá sido una simple confusión? Hasta el momento nadie dice nada.Vale señalar que haciendo click en el nombre del frente se accede a otro link en el que se lee: "Frente Unidad Ciudadana para volver a tener futuro", "Reglamentos, instructivos, resoluciones" e "Instructivo presentación de apoderados", entre otras cosas.Más abajo se informa que "el horario de atención de la Mesa de entradas: de lunes a viernes de 12 a 17 hs. en Matheu 130, CABA (N de la R: sede del PJ nacional)" y que "el martes 20 de junio, la mesa de entradas de la Junta funcionara normalmente".