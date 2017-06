LEGISLATIVAS 2017

El duhaldismo se pliega a Randazzo y Chiche sería concejal en Lomas

El peronismo tradicional salió a posicionarse de cara a las próximas elecciones luego del cierre de alianzas. Chiche Duhalde respaldó al ex ministro de Transporte y apuntó contra Cristina Fernández

Los movimientos en el tablero electoral que se generaron en el cierre de alianzas para evitar la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Florencio Randazzo dejaron finalmente al PJ dentro del Frente Justicialista, inscripto por el ex ministro de Transporte. Desde entonces, el peronismo tradicional, sale a sentar posición de cara a los próximos comicios.En esta oportunidad, la ex senadora "Chiche" Duhalde, se refirió al momento que atraviesa el partido, y aseguró que su marido, el ex presidente Eduardo Duhalde, trabajará para reorganizarlo. Además, dejó abierta la posibilidad de postularse como concejal en Lomas de Zamora dentro del Frente Justicialista.En esta línea, manifestó su apoyo a Randazzo, a quien dijo conocer "hace 30 años cuando era un joven que trabajaba para Chivilcoy con mucha fuerza".La esposa de Eduardo Duhalde se lanzó también contra los dirigentes que apoyan la candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que lo hacen porque "se quieren cuidar el culo".Por último, afirmó haber rechazado ofrecimientos para postularse este año a un cargo nacional. "Me han ofrecido para diputada y senadora, pero no me interesa, prefiero seguir trabajando para Lomas de Zamora", señaló.