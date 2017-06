ENTREVISTA EXCLUSIVA

La economía Pro con ojos peronistas

Silvina Batakis, Arnaldo Bocco, Roberto Feletti, Mercedes La Gioiosa y Martín Pollera dialogaron con La Tecla sobre las políticas financieras que llevó adelante el nuevo Gobierno.

Con el cierre de listas a la vuelta de la esquina, documento en mano, parte del equipo económico del Partido Justicialista recibió a La Tecla en el segundo piso de la histórica sede porteña. Son Silvina Batakis, Arnaldo Bocco, Roberto Feletti, Mercedes La Gioiosa y Martín Pollera quienes desde bambalinas trabajan en diferentes propuestas legislativas para salir de la crisis.Sin anestesia critican las políticas llevadas adelante por Mauricio Macri y se hacen cargo de su parte de la “pesada herencia”. Inflación, desempleo, deuda y baja en el consumo son los problemas que atraviesan la charla y se convertirán, por supuesto, en el caballito de batalla a la hora de la campaña electoral.-¿Cuando Macri asumió imaginaban que la situación económica del país iba a ser la actual?RF: -Superó nuestras peores expectativas. Teníamos idea que iba a haber una política de libre mercado, que se iba a avanzar en la desregulación, en la asignación de recursos favoreciendo la rentabilidad empresaria, pero esto fue demasiado lejos. Lo grave es que, a pesar de lo declamado, no se crea un clima de inversión. Lo que hizo el Presidente fue recomponer la rentabilidad empresaria en sectores muy angostos: agro, minería, energía y, por supuesto, sector financiero, que se vuelve en el gran asignador de recursos. La rentabilidad está dada en el sector financiero y extractivo. En 2016, según las cifras del INDEC de (Jorge) Todesca, la inversión cae a pesar de la ganancia empresaria. Y con una renta financiera de 1.5 puntos en dólares por mes, difícilmente tengas actividades productivas. Cuando la renta financiera supera a la renta productiva, no hay chances. La situación lleva a mayores desequilibrios de la economía, todo financiado con deuda. Es una situación realmente grave.AB: -Siempre pensé que este Gobierno se parecía al de Martínez de Hoz. Nunca lo asocié con Cavallo, ni Menem. No tuve ninguna duda.-¿Reconocen algo bueno de la política económica de Macri?(Risas)SB: -Hace seis meses hubo un intento de bajar el interés para la obtención de crédito, pero quedó ahí. Además se anunció un subsidio para la industria, que luego no se conoció si realmente hubo tomadores de esa línea. La verdad que no hubo, o no se vio una respuesta, en la economía interna. Quizá estuvo la intención, que sólo se quedó en eso.-¿Y la peor de todas las medidas?MLG: -Hubo un combo de cosas. Una de las grandes preocupaciones son los despidos, el aumento de los costos en las Pymes. Hubo algunos ganadores claros y muchos perdedores. Los trabajadores del sector Pyme fueron los más perjudicados. Por eso proponemos una serie de medidas legislativas.MP: -Las pequeñas y medianas empresas les venden en su gran mayoría al mercado interno; entonces, el aumento de los precios por encima de los salarios ha deprimido el salario real de los trabajadores. Sumado a la apertura de las importaciones, más lo que ha pasado con las tarifas, lleva a este cóctel implosivo.RF: -Lo peor es la apertura al mercado financiero y la apertura comercial en un mundo proteccionista, lo cual deja a la Argentina muy vulnerable. Además somete a los trabajadores a una economía de subsistencia. Las subas en la ta-rifas y en los alimentos le dejan al trabajador lo justo para subsistir. Durante nuestro gobierno, la energía barata y los alimentos baratos eran una prioridad para que hubiera resto para comprarse ropa, electrodomésticos, para irse de vacaciones.AB: -Así como la Argentina pegó un giro de 180 grados en su política, también se dio en la economía. Hay una sobreactuación de sectores de centroderecha que tienen un pensamiento muy conservador y “desprecio” sobre la situación que describió Roberto. Lo más duro que ve esta sociedad es eso. Días atrás se registró una caída en el consumo de la canasta de bienes de salarios. Esa pérdida del nivel de ingresos está muy asociada a la ideología que sigue el Gobierno, y ha sido muy hábil en licuar este aspecto y exacerbar otros aspectos, como la crítica al gobierno anterior. El ingreso de los jubilados, por ejemplo, ha caído en un 14 por ciento.SB: -Hay muchos aspectos negativos, pero para resaltar uno: el miedo. La gente tiene miedo de perder el trabajo, el empresario tiene miedo de sacarse una foto con algún economista opositor. Cuando uno tiene miedo, no vive en libertad.-En la previa de 2015, cuando el FpV alertaba sobre lo que podía hacer Macri, se hablaba de “campaña del miedo”...SB: -El juego de las palabras que se hace parte de una clase hegemónica de la Argentina que viene de muchos años y que utiliza el poder mediático para instalar esta idea de la “campaña del miedo”, cuando nosotros, lo único que hicimos fue advertir qué iba a hacer este sector que hoy está gobernando. Ya hay una evidencia empírica que muestra que no se gobierna para el pueblo, sino que se concentra la riqueza en unos pocos. Se bajaron las retenciones, se bajaron impuestos, se le dio un tipo de cambio más competitivo y no hay inversiones de parte de ese sector. Tampoco llegaron inversiones de parte del exterior. En el primer trimestre, según el boletín del Banco Central, hubieron 700 millones de dólares de inversión directa, de los cuales 164 son para el sector petróleo, cuando, en realidad, se habían anunciado 60 mil millones de dólares de inversiones; la famosa lluvia.-¿Creen que se va a llegar a concretar la proyección del 17 por ciento de inflación del BCRA?SB: -Claramente, los datos indican que va a estar en un 25 por ciento.-La inflación de mayo dio 1.3, y muchos pronósticos que se escucharon son alentadores...AB: -Es tramposo. Según nuestras encuestas, a nivel nacional aumentó 1.8 por ciento. No creo que la inflación sea 1.3. Más allá de que ese 1.3 sea alentador, lo que hay que discutir son los costos.SB: -Nadie quiere tener un país con inflación. En el mundo ha habido procesos inflacionarios muy fuertes y similares a los que ha tenido Argentina, y se ha podido dominar. La Argentina no ha podido. Macri, durante la campaña decía que iba a ser fácil bajar la inflación; eso fue muy demagógico.-Si no se cambia el rumbo, ¿hacia dónde vamos?RF: -Puede haber una corrección de mercado violenta, como las que hubo en las crisis antes citadas.AB: -En la medida que el Banco Central tenga este nivel de exposición se van a empezar a emitir letras que, en realidad, procuran sustituir inversiones que están en Lebacs para que pase a otro tipo de inversiones. Si el corrimiento de los inversores no va a ser alto, va a haber un canje compulsivo por parte del Estado. Después de las elecciones, a cambio de determinada cantidad de Lebacs, te van a dar un bono y seguramente va a haber una corrección cambiaria. Eduardo Constantini, administrador de grandes capitales locales y extranjeros, dice básicamente que el tipo de cambio está atrasado, que esto explota. Lo dice Eduardo Constantini, no lo digo yo.