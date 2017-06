PASO 2017

El frente de CFK está en marcha: primera parada, reunir avales

Tras inscribirse en la Junta Electoral, “Unidad Ciudadana” se prepara para salir a la cancha. Antes de definir candidatos, debe cumplimentar un requisito previo: juntar adhesiones. Quiénes son los encargados de la tarea.

Si la Justicia le da el “OK”, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, podrá usar el nombre “Unidad Ciudadana” para su nuevo frente electoral. Es que, como publicó LaTecla.Info, una agrupación vecinal solicitó la impugnación del espacio al poseer el mismo nombre.Mientras tanto, los partidos que integran la alianza comenzaron a trabajar en los requisitos previos a la presentación de candidatos que, entre otras cosas, incluye la reunión de avales.Para ello, este jueves comenzaron a juntarse en las oficinas porteñas del PJ Nacional los apoderados de la junta electoral del frente, entre quienes están el ex intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto; el intendente de Guaminí, Néstor Álvarez; el intendente de Moreno, Walter Festa; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús; y la diputada Rocío Giaccone.Según pudo saber LaTecla.Info, también forman parte de la Junta los diputados nacionales Carlos Castagneto, Adrián Grana, Mayra Mendoza, los dirigentes Juan Tignanelli y Edda Acuña, además del jefe comunal de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini."Es una lista de funciones, con detalles técnicos: registramos listas, oficializamos la boleta, verificamos que los candidatos cumplan requisitos", explicaron a este medio desde la Junta.La utilización de la sede de Matheu 130 por parte del nuevo frente fue consensuada con el randazzismo que, en las últimas horas, había solicitado la licencia de los afiliados que no compitieran dentro de la estructura y cesión de los bienes del partido.Ambos espacios también acordaron la utilización de las figuras de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, en sus boletas, así como también la de Néstor Kirchner y el color azul, distintivo del justicialismo.Sin embargo, el escudo partidario quedó solamente reservado para el Frente Justicialista, del que forma parte el PJ.