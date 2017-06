PRIMARIAS A LA VISTA

Así está el minuto a minuto del las listas seccionales de Cambiemos: el Pro, la UCR y la CC, al rojo vivo

Anotada oficialmente la alianza en la Junta y la justicia electoral, los armadores de los diferentes espacios que componen Cambiemos mantienen constantes reuniones para definir los nombres que integrarán las papeletas. Los nuevos, los de siempre y los bajados de la Primera, la Segunda, la Tercera, la Cuarta, la Quinta, la Séptima y la Octava

PRIMERA SECCION (8 SENADORES)"Nosotros nada", se sincera un radical de Salvador al ser consultado por el armado de la lista de Senadores de la Primera. La disputa por los principales lugares es toda del Pro. Y uno de los principales postulantes a quedarse con el uno es el actual presidente de la bancada, Roberto Costa, quien hace tiempo no responde a las filas boina blanca.En caso de no ser el hombre de Escobar, quien podría encabezar en la Cuarta, como ya lo hizo en 2013, el lugar de privilegio quedaría en manos de la presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres, Daniela Reich, que además es la esposa del jefe comunal de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.El Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales, Alex Campbell y el ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre; descartados. Pese a que sus nombres sonaron con fuerza, Vidal y Salvai nada quieren saber con que se alejen del Ejecutivo. El sanisidense Gustavo Posse, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Elisa Carrió quieren algún lugar también.SEGUNDA SEECION (11 DIPUTADOS)En la Segunda todo parece cerrado. El uno va a ser para el hijo del flamante uno del Instituto de Vivienda y ex intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia. El ex ministro se pasó a Cambiemos y el pago lo recibirá Ismael Passaglia hijo, que antes de que le confirmaran su lugar en la papeleta recibía saludos y felicitaciones hasta de los boina blanca.El dos se lo queda la actual diputada Sandra París, de las filas de Daniel Salvador. El tercer escaño, tal como informó este medio la semana pasada, podría quedárselo el subsecretario de Relaciones Institucionales del ministerio de Seguridad bonaerense Matías Ranzini, cercano al ministro Cristian Ritondo. Y el cuarto renglón lo llenaría Gisela Cerminara, articuladora del Centro de Referencia Pergamino.En la sección también juega una carta el Tano Angelici, quien busca la renovación del diputado Orlando Yans; pero hay quienes indican que este podría desembarcar en la lista nacional. En ese caso, el lugar de Angelici en la Segunda lo ocuparía Lucio Tezón, presidente del Concejo Deliberante de Pergamino. En la sección el partido FE tiene un intendente (Cecilio Salazar), y busca también una representación.TERCERA SECCION (15 DIPUTADOS)En la reunión que mantuvieron el Vicegobernador Daniel Salvador y el intendente de Vicente López Jorge Macri, el primero le reclamó lugares a entrar en la la Primera, la Tercera y la Octava. Pero solo consiguió para estas dos últimas. El nombre elegido era el del quilmeño Fernando Pérez, que busca renovar.Pero este tendría en sus espaldas el contundente "no" del intendente Martiniano Molina. Vale decir que decir que Pérez es possista y se lo cobran al marplanetse Maxi Abad. ¿Entra? Difícil "Capaz le dan un lugar gris", dice una fuente boina blanca, o sea del quinto para abajo; y agrega también que "quizá vaya por otra sección".Algunos dicen que el uno de la lista podría ser para el titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, en caso que Esteban Bullrich se mude de la cartera educativa nacional al Senado nacional. ¿Y el dos? Si el uno es hombre, el dos podría quedar para Maricel Etchecoin, la Secretaria General de la CC-ARI. Lilita la quiere bien arriba.Pero la cabeza puede ser femenina. Y quien tiene serias chances es Gabriela Bessana, directora provincial de Programación y Gestión Municipal, quien cuenta con el total apoyo del jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai. Otra mujer con chances de colarse en los lugares a entrar es la diputada María Elena Torresi (esposa de Osvaldo Mércuri), muy interesada en renovar.No queda ahí la catarata. Tiene serias posibilidades de aparecer en la cima de la papeleta de legisladores provinciales el Jefe de Gabinete de Lanús, Damián Urreli. O sea, el uno es para Néstor Grindetti. Otro candidato que casi está caído es el periodista Luis Otero, el elegido de Salvador que finalmente iría como uno de la lista de ediles en Avellaneda.CUARTA SECCION (7 SENDAORES)El uno va a ser para el Pro y quien tiene las mayores chances es Roberto Costa, que buscaría renovar por la sección que fue electo, la de su mujer Malena Baro. El segundo lugar, que tiene que ser para una dama, sería para la jefa de la Regional III de Anses, la chivilcoyana Lourdes Zaccardi, cercana a Abad.¿El tercero podría ser otro boina blanca? Complicado. Pero habría que anotar a Leandro Blanco, también de Chivilvoy e hijo del ex diputado Luis Blanco, quien en su momento sonara para titular del ministerio de Salud. En esa batalla de pocos lugares también se anota el jefe comunal de Junín, Pablo Petrecca, que va a intentar colar a su cuñado y funcionario municipal, Juan Fiorini.En tanto, como se informara la semana pasada, el monzoismo tiene en la grilla a Matías Geloso, oriundo de General Arenales y funcionario de la Cámara de Diputados de la Nación. Desde Alberti y también cercana a Monzó pide lugar Silvina Vaccarezza, quien cumple funciones como Directora Provincial de Desarrollo Social para la Región V.Angelici tiene su pollo en la sección, el funcionario de Lotería Fernando Rovello, oriundo de Pehuajó, que podría quedar en un lugar expectante, quizá con pocas fichas, situación que no le caería del todo mal, pues el hombre, dicen en su entorno, está cómodo donde está.QUINTA SECCION (5 SENADORES)El uno de la papeleta será para el senador Carlos Fernández, quien cuenta con el aval de todos los sectores del radicalismo y de su viejo jefe político, el intendente de Tandil Miguel Lunghi. También de Ricardo Alfonsín, claro, que vale destacar, no tiene incidencia alguna en el armado seccional.Es importante afirmar que se sigue mencionando la posible candidatura de la concejal marplatense Vilma Baragiola, mientras sigue la discusión de si es un pago al radicalismo o debe reportarla el PRO como propia (en 2015 tuvo que ir a las PASO con la boleta corta).El partido FE propondría la candidatura del concejal del partido de la Costa, Marcos “Cotoco” García, aunque ese lugar podría ser para algún dirigente de Necochea, los pagos del Momo. De todos modos, ya cobró Roberto Rago en 2013.SEXTA SECCION (11 DIPUTADOS)El uno va a ser para el Pro, el uno va a ser para el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. Ese puesto tiene dos nombres. Si es hombre, el ex Lilito Santiago Nardelli, quien necesita renovar. En la misma situación se encuentra Rosío Antinori, que ocupó el lugar del mencionado Gay cuando este fue electo jefe comunal en 2015.En tanto, la concejal de Tres Arroyos Laura Aprile (del espacio de Esteban Bullrich) se podría quedar con el uno o el dos. O nada. El radicalismo pide dos lugares en esa sección, y podría quedarse con el tercero y cuarto, aunque en el PRO ponen en duda que la UCR pueda concretar su anhelo y pronostican un solo lugar.Como sea, al igual que se dijo días atrás, allí el centenario partido deberá resolver la puja entre tres sectores. Por un lado, el Grupo Cochicó propone a Emiliano Balbín (de Salliqueló y nieto de Ricardo Balbín), y en caso de que le corresponda la mujer colocaría a Nerina Neumann, subsecretaria de Relaciones Institucionales en el municipio de Coronel Suárez.En tanto, el vicegobernador Daniel Salvador, en consonancia con el Grupo Sierra, impulsa la candidatura de Anahí Bilbao, esposa del ex intendente de Laprida Alfredo Irigoin. El tercer sector de la UCR en pugna es el que conduce Juan Pedro Tunessi, que apronta para la carrera bonaerense a Aloma Sartor y Federico Tucat (uno de cada sexo, por las dudas).SEPTIMA SECCION (TRES SENADORES)El primer escalón del podio quedaría para el jefe comunal de General Alvear, Alejandro cellillo, quien ya hizo públicas sus intenciones de desembarcar en la Cámara alta. El dos, según dicen los lilitos, es "si o si" para la ex intendenta de 25 de Mayo, Victoria Borrego. El radical olavarriense Franco Cominotto, esta vez no tendría lugar.En tanto, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, apuesta fuerte por la candidatura del jefe de Gabinete del municipio, Dalton Jáuregui. Y la esposa del intendente de Azul, Hernán Bertellys, que viene de dar el salto del FpV al Pro, también se quedaría con un puesto. Su nombre es Mariela Devia Sánchez y hasta ahora muestra un bajo perfil llamativo.OCTAVA SECCION (6 DIPUTADOS)Nada seguro hay en la siempre complicada de cerrar sección capital. Tal como le dijo a La Tecla, Carolina Piparo quiere ser. Si bien algunos pretenden endilgársela a Monzó, en realidad llegaría de la mano de la Gobernadora María Eugenia Vidal.Luego, vale destacar, hay una extensa danza de nombres entre gente del intendente Julio Garro y representantes de otros espacios. El jefe comunal anota en la disputa a su jefa de gabinete, Natalia vallejos y a los funcionarios, Agustín Scotti, Javier Mor Roig y Nelson Marino.El primero, Director de Juventud, sería quien más chances tiene, si es que no encabeza la lista de concejales. Otro hombre de la juventud con posibilidades es Nicolás Morzone, también funcionario de la Comuna, pero hombre de Gabriel Monzó. Ojo que podría ir en la lista de ediles.Por último, el radicalismo, que necesita y exige un lugar a entrar. Quien más chances tiene es el actual diputado Diego Rovella, pedido por el diputado nacional alfonsinista Miguel Bazze. También se anotan el concejal Claudio Frangul y el uno de la Juventud radical Pablo Juliano. A Fredy Storany le gustaría que sea el Doctor Marcelo Uriarte.