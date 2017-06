ADELANTO

CFK aún no confirmo candidatura pero Unidad Ciudadana ya tiene spots con su voz

Dos spots del frente "Unidad Ciudadana" que confirmó ayer la ex Jefa de Estado ya circulan en las redes sociales. Los mismos están grabados en base a una voz en off de la exmandataria donde se insertan logros de su gestión y se funden con el logo del frente más el slogan "Para volver a tener futuro"

Los spots se dieron a conocer hoy y trolls del kirchnerismo se encargaron de agitarlo por las redes. Se basan en un compaginado de imágenes que repasan distintos momentos de su gestión como Presidenta a los que se les agregó su voz en off."Yo a veces me pregunto de qué lugar de nuestros corazones sacamos fuerza para renacer como país, para que pasen de decirnos lo que teníamos que hacer a que nos pregunten cómo lo hicimos", son las primeras frases que enuncia la ex Jefa de Estado.Y continúa: "Para ser un país que en vez de perder la memoria de un golpe, la recuperamos para siempre"A lo largo del spot, CFK continuamente se pregunta "qué hicimos para que los que se fueran quieran volver, de dónde sacamos tanta fuerza para que los empresarios emprendan, los productores produzcan, los trabajadores tengan trabajo y los chicos, futuro"."Me gusta ver que los jóvenes se hagan respetar y los mayores sean respetados, me gusta ver a los científicos investigando, a los actores actuando y a las amas de casa dando y recibiendo amor", prosigue la expresidenta.Por último, Crsitna afirma: "Quiero que sigamos cosechando lo que sembramos, quiero leer industria argentina en muchos productos más, cada vez que me pregunto de dónde sacamos tanta fuerza, miro a un argentino o una argentina a los ojos y lo entiendo todo, es la fuerza de un amor, es la fuerza de un pueblo, es la fuerza de 40 millones de almas y corazones, es toda esa fuerza junta".