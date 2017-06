LAS FLORES

Intendente de Cambiemos se suma a un corte de ruta y olla popular en solidaridad con trabajadores despedidos

Ramón Canosa estará acompañando a los trabajadores de la empresa textil GGM, que harán una manifestación por el cierre de la fábrica, tras 5 meses de conflicto

La situación es complicada y la idea es hacerse notar. El personal de GGM, la fábrica textil emblema de la ciudad de Las Flores, decidió realizar una marcha este viernes con corte de ruta nacional 3 y olla popular.Si bien la crisis del sector textil no es una sorpresa en la Provincia, llama la atención que entre los que adhieren a la convocatoria, está el intendente de Cambiemos, Ramón Canosa, quien se solidarizó con los trabajadores que están en conflicto hace 5 meses, y que hace 3 que no cobran salario.Vale destacar que el jefe comunal no sólo se sumará a la movilización, sino que incluso suspendió la mesa de Cambiemos programada para ese día.“Desde el Ejecutivo acompañamos a los trabajadores en un reclamo en el que creemos que han sido tolerantes. Buscan que se tome una determinación, que se los despida o se los indemnice", indicó Canosa.Y agregó que "nosotros tratamos de acompañar este año y medio a los empresarios y a los trabajadores para llegar a un punto de encuentro, buscar la financiación del empresario para sostener el puesto de trabajo, pero la circunstancia amerita que los empleados tengan una solución definitiva"."Han decidido hacer un corte de ruta, y tratamos de que se haga con total normalidad, como seguramente ocurrirá”, afirmó a este medio.“Voy a estar acompañando a los trabajadores, es mi deber, y buscaremos a partir de ahí las herramientas para reestablecer la situación, que el empresario indemnice, o buscar con Provincia y Nación distintas posibilidades de poner la empresa en marcha o reconvertirla”, añadió el alcalde Pro.Y para rematar, con la cabeza puesta en lo difícil que está el panorana, sotuvo que "la prioridad es que los ex empleados de GGM se reubiquen lo más rápido posible”.