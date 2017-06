FON DEL PLAZO

Trece alianzas van por Senadores y Diputados nacionales y once por los provinciales

Un total de trece alianzas fueron presentadas ante la Justicia electoral para competir en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de la provincia de Buenos Aires para las categorías de senadores y diputados nacionales.

Un total de 13 alianzas fueron presentadas ante la Justicia electoral para competir en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de la provincia de Buenos Aires para las categorías de senadores y diputados nacionales.Hoy completaron la presentación el oficialismo, representado en Cambiemos Buenos Aires; el Frente Justicialista, referenciado en el ex ministro Florencio Randazzo; la alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores; alianza Vamos; y la Alianza Unión por a Justicia Social.Componen el frente Cambiemos el Partido Pro-Puesta Republicana, Partido Coalición Cívica Afirmación para una República Igualitaria (ARI), Partido Unión Cívica Radical (UCR), Partido Demócrata Progresista, Partido Unión Del Centro Democrático (Ucede) y el Partido Unión por la Libertad.También la integran el Partido Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Partido Fe, Partido Demócrata, Partido Conservador Popular, Movimiento Social por la República y Partido del Diálogo.En tanto, del Frente Justicialista forman parte el PJ, Lealtad y Dignidad, el Partido Verde, Nueva Unión Ciudadana, Integración Federal y el Partido Hacer por el Progreso Social.La alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores está compuesta por el PO, el PTS e Izquierda al Socialismo; mientras que Vamos está integrada por las fuerzas Marea Popular Luján y Patria Grande.A la vez, se presentó la alianza Unión por la Justicia Social, formada por la agrupación vecinal platense Propuesta Federal y por Unión Celeste y Blanco, cuyo titular es el ex denarvaísta y actual interventor del Servicio Penitenciario Bonaerense Fernando Rozas.Ayer ya habían formalizado su alianza ante la justicia electoral fue Unidad Ciudadana, el nuevo frente liderado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y del que participan el Frente Grande, el Partido de la Victoria, Compromiso Federal, Partido Kolina y el Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE).Tras quedar fuera del frente kirchnerista, presentó su alianza electoral Luis D’Elía, bajo el nombre Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo que agrupa a su partido Miles y al partido Comunista.También ayer ya había sido inscripto el frente 1País, que lideran Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y que agrupa al Frente Renovador, Nuevos Buenos Aires, Partido Tercera Posiciòn y Polìtica Abierta para la Integridad Social (PAIS).Además, habían formalizado ayer su inscripción la Alianza Frente Social y Popular, que conforman el Partido Socialista y el Frente Popular; el Frente Unión Federal, que integran el Partido Popular y el de Dignidad Popular; y la Alianza Creo, que conforman el partido Renovador Federal y el Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur.También habían oficializado su alianza Izquierda al Frente por el Socialismo conformada por el Movimiento Avanzada Socialista y Nueva Izquierda; y la alianza Frente Patriota Bandera Vecinal, integrada por Gente en Acción y Bandera Vecinal.El próximo plazo dentro del cronograma electoral de cara a las legislativas es el del próximo 19, cuando vence el plazo para la presentación ante la Justicia de la conformación de la juntas electorales y el pedido de color de cada alianza electoral y de algún partido si resolvió no constituir frente e ir solo.En tanto, once alianzas electorales se inscribieron anoche ante la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires para competir en las categorías de diputados y senadores provinciales, para concejales y consejeros escolares.El Frente Cambiemos Buenos Aires presentó el trámite antes de las 0 horas de anoche, el plazo previsto para hacerlo.El kirchnerista Frente Unidad Ciudadana, compuesto por el Partido de la Victoria, Kolina, Frente Grande y Encuentro por la Democracia, entre otros, fue otro de los frentes anotados en la oficina que funciona en el primer piso de la Legislatura bonaerense.En tanto, el massismo inscribió el frente 1País, compuesto por los partidos Frente Renovador Auténtico y Partido Nuevo Buenos Aires.El randazzismo finalmente anotó al "Frente Justicialista", que integran el PJ, el Partido Lealtad y Dignidad, el Partido Verde, Nueva Unión Coudadana, Integración Federal y el Partido Hacer por El Progreso Social para cumplir con el objetivo de presentar listas legislativas en las ocho secciones en que se divide electoralmente la provincia de Buenos Aires.Además, se anotó al "Frente Justicialista Cumplir", compuesto por los Partidos Propuesta Federal Para el Cambio y Celeste y Blanco.Por su parte, Luis D'Elía inscribió su frente "Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo".El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) también se inscribió, compuesto por el PO, el PTS e Izquierda al Socialismo; así como la alianza la Izquierda al Frente por el Socialismo.El Frente Unión Federal (Partido Popular y Partido Dignidad Popular); la Alianza Vamos, que integran las fuerzas Marea Popular Luján y Patria Grande; la alianza "Vamos Creando Ciudad Nueva", compuesta por los partidos platenses Unión del Pueblo y Patria Grande, también se anotaron para competir.Fuente: Télam