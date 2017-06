INSOLITO

El macrismo también anotó un “Frente Justicialista”

Al parecer, nadie quiere quedarse afuera del sello peronista, ni siquiera el PRO. Según pudo saber LaTecla.Info, dirigentes alineados al partido amarillo inscribieron en la Junta Electoral el “Frente Justicialista Cumplir”, un nombre muy similar al que anotó Florencio Randazzo.

Minutos después de que finalizara el plazo para la inscripción de alianzas, se conoció una situación por demás insólita. Según supo LaTecla.Info, fueron anotados dos frentes alineados al justicialismo.Por un lado, “Frente Justicialista” (a secas), alineado con el espacio que conduce Florencio Randazzo; y por el otro, se anotó “Frente Justicialista Cumplir”, integrado por Unión Celeste y Blanco, y Propuesta Federal para el Cambio, hoy alineados con el oficialismo.En efecto, ProFed fue la salida que le encontraron en 2015 a la caducidad de la personería jurídica de PRO y, en aquel momento, la apoderada fue Natalia Vallejos, secretaria privada del intendente platense, Julio Garro, y llevó a María Eugenia Vidal como candidata a gobernadora.Por su parte, Unión Celeste y Blanco, que supo ser de Francisco De Narváez, hoy está conducido por Fernando Rozas, interventor del Servicio Penitenciario Bonaerense y mano derecha del ministro de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari.No obstante, en diálogo con este medio, Rozas le bajó el tono a la polémica y aseguró que ya le están cambiando el nombre al frente para que no haya mayores confusiones. “En el Juzgado Federal ya lo presentamos con nombre cambiado, habida cuenta de que el PJ finalmente se presentó anoche tarde”, aclaró el funcionario.“Había muchas posibilidades de que el kirchnerismo lo dejara afuera de todo”, agregó Rozas a LaTecla.Info y adelantó que re-bautizarán al frente con el nombre de “Unión por la Justicia Social”.Por ahora, el espacio de Rozas no tiene candidatos definidos, pero están en plena deliberación. No faltó quienes levantaran sospecha sobre un posible "pase" de dirigentes de Cambiemos a las filas del PJ. Aclarada la situación, sólo quedó en una anécdota.