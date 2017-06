ELECCIONES 2017

Una agrupación de La Plata pide impugnar a Cristina

Es por la utilización del nombre “Unidad Ciudadana”, con el que ya habían bautizado a su espacio. Presentaron el pedido en la Justicia Electoral.

Luego de la inscripción de alianzas en la Justicia Electoral, comenzaron las primeras objeciones. En la mañana de este jueves, una agrupación vecinal de La Plata presentó una impugnación al frente que conduce Cristina Fernández de Kirchner.En efecto, se trata de la “Agrupación Vecinal Unidad Ciudadana” que, claro está, elevó una carta a la presidenta de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, por la misma utilización del nombre para la alianza que anotó la ex presidenta que, casualmente, fue bautizado como “Unidad Ciudadana”.En este sentido, los apoderados Fernando Saroglia y Matías Pachamé solicitaron la “impugnación de la denominación del Frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires y en el distrito de la ciudad de La Plata en virtud de dar cumplimiento a la ley electoral 5109, respecto a la condición homónimo y a la fecha posterior de inscripción y registro”.En la misiva, además, detallan que el 5 de octubre de 2016, la Junta Electoral de la Provincia autorizó el nombre de la Agrupación Vecinal, por lo que podría darse curso a la impugnación, de no mediar otro obstáculo.Tal como publicó este medio, el espacio que lanzó la ex presidenta está conformado por Compromiso Federal, de Rodríguez Saa; Frente Grande, de Mario Secco; Kolina, de Carlos Castagneto; Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, y Partido de la Victoria, de Aldo San Pedro.