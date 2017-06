A LAS URNAS

Los frentes electorales y sus candidatos: así se presenta "la madre de las batallas"

Las alianzas ya se anotaron en la Junta Electoral, ahora quedan diez días hasta la presentación de las listas con las que cada espacio competirá en agosto con la mirada puesta en octubre. Los nombres que se barajan para librar la batalla electoral.

Las alianzas están inscriptas y ahora solo resta esperar hasta el 24 de junio, cuando se presenten las listas de candidatos. Por supuesto, las miradas están puestas en la principal categoría: senadores nacionales (se eligen tres). A continuación, los nombres que son y los que podrían ser.El Frente Cambiemos irá con una sola lista y hasta el momento todo indica que la primera de la lista será la uno del Acumar, Gladys González, quien podría ser secundada por el ministro de Educación Esteban Bullrich. Algunos dicen que la fórmula sería al revés: Bullrich-González.Al parecer, el titular de la cartera educativa, que hasta hace un mes era número puesto para encabezar, no levanta en las encuestas y por tal motivo Vidal (nunca la conformó Bullrich) y los suyos apostarían por la blonda dirigente de Avellaneda, que cuenta como punto a favor "la lucha contra la corrupción" en el SOMU.Además, luego de varias idas y vueltas, se presentó ayer el frente Unidad Ciudadana, con el PJ afuera, y las apuestas son 10 a 1 por la postulación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien podría ser escoltada por el ex mandatario bonaerense, Daniel Scioli.En caso que la viuda de Néstor Kirchner decidiera no presentarse (el 20 de junio hay un acto en el que habrá definiciones) ese lugar de privilegio podría ser para la intendenta de La Matanza, Verónica Magario o para el propio Scioli. También se habla del lomense Martín Insaurralde.En tanto, el Frente Justicialista, el espacio que cuenta con la ¿ventaja? de tener al histórico Partido Justicialista entre sis filas, tendrá como principal candidato al ex ministro de Transporte Florencio Randazzo. No estará solo. Aquí habría Primarias, y la boleta rival la tendría el paceño Mario Ishii. También se habla de una tercera pata, que quedaría en manos de la gente de Guillermo Moreno.El panorama más claro aparece en Un País, donde la cabeza de la lista sería el diputado nacional Sergio Massa, que luego del lanzamiento de la campaña "Bajemos los precios" subió varios puntos y se habrìa decidido a competir. La compañera de fórmula sería la uno del GEN, Margarita Stolbizer.Y aunque no parezca verdad, hay acuerdo en el Frente de Izquierda y los Trabajadores: la lista de senadores será encabezada por Néstor Pitrola, del Partido Obrero; mientras que la lista para diputados nacionales tendrá como primer candidato a Nicolás del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas.La otra Izquierda, Izquierda al Frente, peleada a muerte con el FIT, también llegó a las definiciones de nombres en territorio bonaerense. Vilma Ripoll (MST) y Manuela Castañeira (Nuevo MAS) serán las figuras del espacio: la primera, precandidatas a senadora nacional y la segunda a diputada nacional.Además, Luis D'Elía, enojado con los kirchneristas, inscribió el frente Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo, cuyos apoderados son él y Nicolás Andrés Ramos. "A Senadora Nacional vamos con CFK. Para el resto de los cargos presentamos el Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo", dijo el uno de MILES.También se alistó la Alianza “Frente Social y Popular” que integran el Frente Popular, que encabeza el dirigente sindical Víctor De Gennaro y el Partido Socialista –que no se sumó al massismo como sus ex socios en Progresistas (Gen y LdS)- y de la que también participará la Corriente Clasista y Combativa.Hay más. El jefe de Proyecto Sur, el senador Fernando "Pino" Solanas, y el secretario general de la CTA- Autónoma, el estatal Pablo Micheli, inscribieron, junto con el ex diputado peronista Mario Cafiero, el frente CREO en la Provincia para competir en las primarias simultáneas y obligatorias. Esos mismos nombres podrían repartirse las candidaturas.Por otra parte, ya casi en el final de la nómina, quedó formalmente constituído ayer ante la Justicia Electoral de la Provincia el Frente Patriota Bandera Vecinal (FPBV), alianza integrada por los partidos Bandera Vecinal y Gente en Acción. La presentación de la documentación estuvo a cargo de los respectivos apoderados legales partidarios.Así las cosas, el Frente llevará como primer candidato a Diputado Nacional, en lista única, al Líder Nacionalista Alejandro Carlos Biondini, y se prevé que habrá internas en la categoría de Senadores Nacionales, donde dirigentes de distintas secciones electorales presentarán sus propias listas y adherirán a la candidatura de Biondini.Para el último quedó el "Frente Unión Federal", compuesto por los partidos Popular y Dignidad Popular, que entregó la documentación necesaria el 19 de mayo pasado, o sea que fue el. Por el momento no se sabe demasiado respecto a nombres y posibles candidatos.