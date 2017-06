CRUCES

Bronca de algunos intendentes porque Randazzo no se bajó: "se la van a cobrar de por vida"

Muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires están que echan espuma por la decisión de Randazzo de no aceptar la propuesta. Algunos la catalogaron de caprichosos, otros aseguraron que “quedó crucificado peor que Cristo”.

Tal como adelantó La Tecla.info este miércoles, los intendentes de la provincia de Buenos Aires se encuentran totalmente molestos con la figura de Florencio Randazzo. Es que, al chivilcoyano se le ofreció encabezar la lista de diputados y tener voz, y lo rechazó de plano.Ese acto en particular despertó la furia de los alcaldes que estuvieron presentes en la truncada negociación entre Fernando Espinoza y Randazzo. “Volvió a rechazarlo, eso ya es un capricho”, manifestó uno de los jefes comunales de la Primera sección.Además, como si fuera poco, el grupo de intendentes que apoya a Cristina Fernández de Kirchner para encabezar la nómina de senadores, vio en la decisión de Randazzo algunos vestigios de su actitud en 2015 cuando desechó ser candidato a Gobernador.Así las cosas, ya con la presentación de Unidad Ciudadana (CFK) por un lado y del Frente Justicialista (Randazzo) por el otro, el pase de facturas por el nuevo “plantazo” del exministro se mantienen a la orden del día.“Randazzo quedó crucificado peor que Cristo, está se la van a cobrar de por vida, no le va a salir barato. Va a quedar para siempre afuera, muchos quedaron dolidos por la payasada de hace dos años atrás y ahora hace esto”, disparó Mario Secco en declaraciones radiales.En ese sentido, apuntó: “Queremos creer que los muchachos se están equivocando y no están recibiendo órdenes, es muy triste lo que está pasando del otro lado”, expresó. Y agregó que “es tremendo lo que están haciendo, quieren joder, un tipo que fue ministro de Cristina 8 años, se guardó un año y medio y ahora quiere meterse con el partido, le dimos el partido y ahora sigue jodiendo, no te proscriben, podes presentarte, y seguís rompiendo las pelotas con Cristina, ¿quién te manda?”.“Es como que un peronista le juegue a Perón, es una locura”, manifestó Secco en relación a la decisión de Randazzo y aseveró: “no le vamos a dar oportunidad de lastimar a nuestra compañera”.En tanto, reprochó al chivilcoyano y los hombres que promueven su candidatura por su pertenencia al Frente para la Victoria por doce años. “Cuando jugás en un proyecto no podes hacer lo que vos sentís y todos seguirte”, remarcó el intendente de Ensenada que va por su cuarto mandato.“A Randazzo se le dio la oportunidad y hace la que hace siempre. Nunca muerdas la mano que te dio de comer. Si jugaste adentro de este equipo durante tantos años, ahora no podes decir que sos caperucita roja”, reflexionó Secco.Por último, y fiel a su estilo, el armador K disparó con munición gruesa: “Son dos fracasados, uno no ganó ni Chivilcoy (Randazzo), ni el otro ganó Chacabuco (Julián Domínguez)”.