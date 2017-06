JORNADA EN EL SENADO

Federalismo y Regiones de la Constitución: el Conurbano y la CABA, en la mira

"Debemos suturar la fragmentación institucional de gestión gubernamental", dijo el presidente de la Fundación Metropolitana, Pedro Del Piero, en el marco del primer encuentro de “Federalismo y Regiones en la Constitución Nacional”, celebrado en el Senado de la Nación.

El seminario, organizado por el secretario parlamentario del Senado, Juan Pedro Tunessi, contó con la apertura de Federico Pinedo, presidente provisional del Senado; Ángel Rozas, senador nacional por Chaco; Miguel Ángel Pichetto, senador nacional por Río Negro y Roberto Basualdo, senador nacional por San Juan y presidente de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.“Debemos pensar en las regiones como una instancia de trabajo en conjunto de una extraordinaria riqueza y una oportunidad para el futuro”, destacó Pinedo. “El AMBA es una megalópolis de 16 millones de habitantes que merece un tratamiento como región autónoma”, enfatizó el primer disertante, Antonio María Hernández, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales.“En el Área Metropolitana Buenos Aires se registran los mayores extremos de inclusión y exclusión del país, se dan las vivencias más extremas de inseguridad y la ocupación del suelo más inequitativa de la Argentina”, explicó Del Piero.“La institucionalidad metropolitana –agregó- es necesaria por dos conceptos clave: el desarrollo armónico de la Argentina y la calidad de vida de los metro bonaerenses, desde un profundo sentido de equidad e inclusión por el trabajo y la productividad”.En la metrópolis conviven las competencias de 43 gobiernos: Nación, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 40 municipios que componen el área. Dentro de este territorio, todos los días suceden cosas en el orden del “transporte, uso del suelo y cuencas, seguridad y administración de la justicia, gestión de residuos, desarrollo y mantenimiento de infraestructuras, salud, educación, empleo y desarrollo productivo”, detalló el titular de la Fundación Metropolitana.“Dentro de cada una de estas temáticas hay una materia interjurisdiccional de la que se debe dar cuenta y suturar la fragmentación institucional de gestión gubernamental generada a lo largo de un siglo”, explicó Del Piero. “Las regiones –agregó- son núcleos de competitividad y crecimiento genuino, de inclusión verdadera y legítima”.“Hoy, al amparo del monocolor político, creemos que está allanado el camino para la constitución de la Región Metropolitana Buenos Aires, fundamentalmente, a partir de la acción de los gobiernos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, responsables de la articulación territorial del desarrollo en un sistema federal como el que nos rige”, enfatizó Del Piero.A modo de cierre, el ex senador explicó de qué manera puede ser posible la constitución de esta nueva región: “Se trata de imaginar la formalización de un tratado interjurisdiccional con procedimientos para gestionar gobernanza metropolitana a fin de abordar las problemáticas según su escala y complejidad, siempre considerando las competencias de cada jurisdicción, no recortándolas ni reemplazándolas”.Acerca de la Fundación MetropolitanaLa Fundación Metropolitana es una organización no gubernamental que, desde el año 2000, trabaja para mejorar la gestión de políticas públicas con mirada regional, con el objetivo de lograr una mayor equidad, inclusión social y desarrollo sustentable. A lo largo de estos años, ha trabajado en la generación de escenarios de debate y consenso a través de la organización y participación en encuentros y talleres.