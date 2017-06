ELECCIONES 2017

Massa, Stolbizer y el resto oficializaron "Un País" ante la Justicia electoral

El espacio integrado por el Frente Renovador, el GEN y Libres del Sur ya se presentó en la Junta electoral. El partido de Felipe Solá, quedó afuera por falta de afiliados

Un país se presentó ante la Justicia electoral a oficializar el frente. Entre los partidos que integran el espacio figura el Frente Renovador Auténtico; el GEN; Libres del Sur; Nuevo Buenos Aires; Partido Tercera Posición; Política Abierta para la Integridad Social; el Movimiento de Integración y Desarrollo; el COPEBO; y la adhesión de más de 50 partidos vecinales.La sorpresa la dio el partido de Felipe Solá. Según confirmó una fuente del espacio, quedó afuera por no cumplir con ciertos requisitos: "falta de afiliados o de balances", algo similar que lo que le sucedió al PRO en la provincia en las elecciones pasadas.Cabe destacar que esta mañana, el secretario general de Libres del Sur, Jorge Ceballos, se refirió a la situación que atraviesa el peronismo en la provincia de Buenos Aires, e invitó a los candidatos de esa fuerza que no estén alineados con Cristina a sumarse a las filas del espacio 1País, conformado por el Frente Renovador de Sergio Massa, el GEN de Margarita Stolbizer y Libres del Sur.En este sentido, Ceballos manifestó que: “Ante esta insólita situación que viven los compañeros de no poder participar de las PASO, hasta de no poder hacerlo a través del Partido Justicialista, y reconociendo con muchos de ellos un camino recorrido juntos es que humildemente los invito a participar en 1País para dejar atrás el pasado y realizar sus sueños”.Además, frente a los desafíos que representa el escenario electoral en un contexto de austeridad, confirmó que “el momento que vive nuestra Argentina frente al ajuste feroz que aplica el gobierno de Mauricio Macri, nos exige grandeza y unidad".