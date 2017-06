ARMADO

Estrategia K: tensionar al PJ hasta el 24 y llenar de listas la interna del partido

Por fuera de las declaraciones diplomáticas, el Frente Ciudadano teje posibles escenarios para jugar en la interna pejotista. Aunque ya está Ishii en esa lógica, la agrupación de Guillermo Moreno anunció que le competirá a Randazzo. Buscan que el ex ministro no se quede con todos los recursos. No se descarta que aparezcan nuevas listas

“Seguir conversando hasta el día 24”, es el speech que repiten los intendentes que apoyan la candidatura de CFK pero subterráneamente barajan dos opciones. La primera de ellas es potenciar el armado del Frente Ciudadano y especular con que el PJ adhiera en el último minuto del cierre de listas, la segunda hacer competir a D´Elia en la interna pejotista.



En el encuentro realizado en el instituto Patria hubo dos vertientes. Por un lado los que sostienen un discurso más reaccionario contra el exministro del Interior y Transporte y por el otro los que aun consideran que el chivilcoyano es un amigo. Por tal motivo, a Randazzo se lo esperará hasta el 24 mismo para que se pliegue a la lista de Unidad o para que, en su defecto, sea el PJ como partido el que se sume al armado del frente K.



“No se habló de candidaturas, cuando los intendentes intentaron preguntarle a Cristina sobre el armado de listas cortó de plano en la misma línea que nosotros creemos que cortaría cualquier otro ciudadano que espera propuestas y no candidatos”, contó a La Tecla el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona.



Aún así, Cristina Fernández pidió que quienes sean los representantes legislativos tengan coherencia de espacio y no terminen, como sucedió poco después de finalizado su mandato, partiendo un bloque propio y facilitándole la mayoría al oficialismo: “Cada uno de los hombres y mujeres de nuestras bancas no se puede mover de ahí porque eso terminó dándole mayoría al gobierno”, agregó Durañona.



En paralelo, y luego de que el mandamás de José C. Paz, Mario Ishii, anunciara que se enfrentará al ex ministro del Interior, el kirchnerismo intentó convencer al dirigente piquetero Luis D'Elía para que se sume a esa competencia. Sin embargo, D'Elía presentó otro frente en la Justicia, que acompaña a Cristina pero armará listas propias en las otras categorías.



Entonces apareció la figira del exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien anunció que su agrupación, “La Néstor Kirchner", le competirá en la interna del PJ a Randazzo. Incluso anunció que Marcela Bianchi será la candidata para el Senado y Marita Velázquez quien comandará la nómina de diputados nacionales.



