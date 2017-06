PERONISMO EN EBULLICION

Los intendentes deberán resignar el sello, la marchita y la imagen de Perón y Evita

Los alcaldes que jueguen en el frente Unidad Ciudadana, y a su vez presidan el PJ de sus distritos, nada podrán hacer para evitar que se les cuele una lista distinta a la que ellos tendrán en la boleta kirchnerista. La cuestión legal del Partido Justicialista fuera de la nueva alianza K

-Yo no le entrego el PJ a Randazzo.-¿Y cómo vas a hacer si vos vas con Cristina?-No sé, estoy buscando la forma.El diálogo entre un intendente del interior y un periodista de La Tecla dispara la pregunta: ¿Pueden los presidentes de los partidos locales trabar la posibilidad de que Randazzo les presente una lista con la mítica boleta con el sello del PJ?La respuesta es contundente: NOLa Tecla consultó a un peronista experto en temas electorales y legales y lo dejó bien en claro.“El PJ tiene personería jurídica a nivel nacional y provincial, pero no la tienen los partidos a nivel local, por lo tanto si a Randazzo le dejaron el partido es con la personería nacional para que presente los candidatos a senadores y diputados nacionales, y la personería provincial para las listas legislativas y locales. Y esto se confirma con la presentación del frente kirchnerista”, que no incluye al PJ ni en la justicia federal ni en la Junta Electoral bonaerense, fue la primera explicación del experto.“Los presidentes de los partidos a nivel distrital, como los consejos partidarios de los distritos, no tienen ninguna posibilidad de trabarle el ingreso a una lista del PJ. Si Randazzo decide armar en sus distritos y poner la lista 2 (que para las categorías legislativas y de concejales debe ser la 5) nadie se lo puede prohibir por más que sea el presidente del partido en el municipio”, ahondó la fuente.A tal punto llega la centralidad, que los partidos locales ni siquiera pueden tener bienes a su nombre, es decir que las adquisiciones que hacen (muebles o inmuebles) pertenecen al PJ bonaerense.Respecto a cómo podrían actuar los intendentes que presidan el PJ local y a la vez decidan jugar con Cristina Fernández, el abogado explicó que “a lo sumo podrán hacer un comunicado en el que anuncian que adhieren a Unidad Ciudadana, pero de ninguna manera eso tiene una significancia jurídica, es sólo una cuestión declamativa.Tampoco parece haberle quedado mucho margen al PJ bonaerense para revelarse ante la decisión de Cristina Fernández de que el partido no integre la Unidad Ciudadana. “Es una decisión de ella de excluir al partido, y ante eso no se puede hacer nada, es como que no te inviten a una fiesta por más que quieras ir”, graficó el dirigente consultado.“Ni tampoco se le puede decir a Randazzo, o a cualquiera que no compita por el partido, incluso hay que hacer determinados movimientos operativos para que Randazzo pueda usar el partido, como la formación de la Junta Electoral, disponibilidad de los recursos, y demás”, continuó el entendido en la materia.