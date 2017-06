CIERRE

Se inscribió la alianza del Nuevo Más y el MST: “Izquierda al Frente por el Socialismo”

En el marco de la presentación de los frentes electorales desde el Nuevo MAS se anunció la formación de la “Izquierda al Frente por el Socialismo”, formada por el Nuevo MAS y el MST.

La precandidata a Diputada Nacional por la Provincia, Manuela Castañeira, declaró: “El nombre del nuevo frente de izquierda constituido a nivel nacional sintetiza la idea de que la izquierda argentina debe unirse y pasar al frente en el impulso de la pelea contra el ajuste de Macri y las corporaciones, así como proponer una alternativa política distinta, socialista, frente a todas las variantes del sistema.”En la Ciudad de La Plata el frente llevará como precandidato del Nuevo MAS a Eric “Tano” Simonetti, quien fuera precandidato a Intendente de la Ciudad en el 2015. Es profesor de filosofía egresado de la UNLP, y enseña en distintas escuelas de la región como el Liceo Víctor Mercante y la Secundaria N° 11. El “Tano”, como es conocido en el ambiente político y sindical, es delegado docente y fue candidato a Secretario Administrativo de la Lista Multicolor del SUTEBA La Plata, y ahora aspira a pasar por primera vez las PASO y ser candidato a Primer Concejal.También irá como precandidata la referente del movimiento de mujeres Lorena Galle, familiar del cuádruple femicidio de la Loma, del año 2011. Desde entonces Lorena viene luchando por justicia por Micaela, Susana, Bárbara y Marisol. Durante esta lucha se sumó a la agrupación de mujeres Las Rojas, ligada al Nuevo MAS, y ahora decidió ser parte de las listas de precandidatos para que la voz de las mujeres que luchan lleguen al Concejo Deliberante.Luego de presentar el nuevo frente, Simonetti declaró: “En la Ciudad de La Plata hay una gran desilusión. Garro había prometido mejorar la vida de la población pero su gestión muestra que no hace otra cosa que aplicar el ajuste que viene desde Nación y Provincia. Los salarios de los trabajadores municipales son una miseria, ni hablar del sueldo de los cooperativistas, que ronda los $4.500. Es realmente una burla para el trabajador.”“Por otro lado aparecen las opciones peronistas como los Bruera o la Saintout que hablan “contra el ajuste” pero fue su partido el que aprobó el pago a los fondos buitre y le votó en la Ciudad a Garro el presupuesto de ajuste. Ninguno de ellos plantea soluciones de fondo. Nosotros tenemos propuestas que van a la raíz de los problemas. Porque plata hay pero son los ricos los que la acumulan en perjuicio de los trabajadores y el pueblo"."Por eso proponemos un impuesto elevado a los ricos, a los que hacen negocios con la especulación inmobiliaria, a los hipermercados y a los barrios cerrados y countries. Y que ese dinero que sirva para poner los salarios al costo de la canasta familiar. Que se puedan construir casas para todos los que no la tienen. Que se extienda el tendido de gas y de luz a todos los barrios de la periferia", expresó.Y completó: “En definitiva: queremos una Ciudad no para los ricos sino para los trabajadores, las mujeres y los jóvenes. Una Ciudad que parta de sus necesidades y no de las del mercado y los negocios. Por eso nuestra alianza electoral, la Izquierda al Frente por el Socialismo, sostiene que somos los trabajadores los que tenemos que gobernar y vamos a representarlos en cada lugar donde nos toque estar”.