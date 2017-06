ESCENARIOS

Cumbre privada entre Espinoza y Randazzo, el enojo de los intendentes y el devenir de la interna

Los intendentes del peronismo bonaerense están enojados y nadie se salva de las críticas, sienten que el chivilcoyano los plantó y que la división puede ser perjudicial. El randazzismo festeja quedarse con el sello y no le teme a Ishii, ni a Duhalde.

Horas, minutos y segundos con rosca de todo tipo vive el peronismo, el kirchnerismo y el randazzismo. Es que, ya con las primeras horas de la tarde del martes, la carta de la apoderada del Partido Justicialista bonaerense, Patricia García Blanco, y la confirmación de la salida del kirchnerismo del juego electoral en las filas pejotistas, despertó el sinfín de llamados y reuniones de todo tipo.Según pudo saber La Tecla.info, después del encuentro que mantuvo el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, con varios intendentes que reclamaban que de marcha atrás con la resolución, hubo otra reunión más. Del segundo cónclave participaron el matancero y varios de los alcaldes del Conurbano, todos sentados de un mismo lado de la mesa. En el otro costado estuvo Florencio Randazzo, y algunos dirigentes de su entorno.En definitiva, conforme a lo manifestado por varios de los presentes, la charla giró entorno a evitar la separación del PJ y el posible Frente Ciudadano. En otras palabras, se le ofreció a Randazzo que sea la cabeza de la lista de diputados y la respuesta del chivilcoyano fue negativa. “Fue un intento desesperado”, señalaron los alfiles del exministro del Interior a este medio.Sin embargo, desde el otro sector, en los intendentes no cayó para nada bien la respuesta de Randazzo. “Le ofrecimos la cabeza de diputados y nos dijo que no, ya es un capricho”, manifestó uno de los presentes de la truncada negociación.Los alcaldes que decidieron acompañar a Cristina sienten que el chivilcoyano los volvió a plantar, y mencionaban la decisión del 2015. “Los intendentes están re calientes con el Flaco”, manifestó uno de los hombres del Conurbano.Igualmente, el enojo de los jefes comunales no es sólo con la línea randazzista, sino que también les preocupa la decisión de ir por fuera del Partido Justicialista. “Nadie quiere esta interna de mierda”, dijo sin tapujos uno de los jefes comunales que participa del encuentro con Cristina en el Instituto Patria; y agregó: “son dos caprichosos”.“Uno de los problemas es que el PJ se queda con la pauta, el 50 por ciento. El otro, es que la división favorece a Macri”, sostuvo la misma fuente. Ese mismo punto, es uno de los principales festejos del randazzismo en las últimas horas, y no solo la pauta publicitaria, sino el logo del PJ. “El sello del PJ, en el tercer cordón te asegura 5 puntos, el escudo solo arrastra votos”, explicó uno de los armadores del randazzismo.Además, la lectura que hacen en el espacio “Cumplir” es una: “Nosotros nos quedamos con el sello y demostramos que siempre fuimos peronistas, ellos son los que se van por afuera”.Igualmente, a pesar de contar con la lista 2, la marcha y el escudo, los randazzistas ya dan por hecho que los intendentes acatarán la orden de Cristina y jugarán sin el PJ en el nuevo frente. “Los intendentes se quejan pero van a ir a aceptar lo que le diga Cristina, ninguno va a levantar la cabeza”, sostuvo un legislador del randazzismo que manifestó haber dialogado con varios alcaldes. En esa sintonía, no descartó que en el interior de la provincia, en muchas comunas “se reparta la boleta cortada”.En relación a la compleja situación que se vive con el futuro de los PJ distritales y su participación en las elecciones, desde el kirchnerismo explicaron que “es simple, los PJ tiene que adherir al frente que se forme y listo”. Además, aseguraron que la lapicera en las comunas será solamente de los intendentes, uno de los puntos que reclamaban a Cristina.Otro de los nuevos puntos que se vivió con la decisión del kirchnerismo de ir por fuera del PJ fue la nueva interna del pejotismo y la reaparición de Mario Ishii y el duhaldismo con intenciones de jugar en las PASO peronistas. “Cuanto más quieran venir mejor, cuanto más se pueda abrir el partido mejor”, explicó una de las cabezas del randazzismo.Así las cosas, la futura cumbre de Cristina y los intendentes, para este miércoles en el Instituto Patria, será el próximo punto de quiebre en el mundo peronista, kirchnerista. A priori, los alcaldes van al encuentro sin tener conocimiento de qué es lo que ocurrirá y, la gran mayoría, dispuestos a acatar el mensaje de la exmandataria.