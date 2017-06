ANUNCIOS Y PALOS

Vidal presentó beneficios y le pegó a CFK: “Hacen campaña mintiendo”

La gobernadora anunció una serie de medidas para clientes del banco público, que incluyen importantes descuentos y créditos, que le significarán a la Provincia la suma de 27 mil millones de pesos anuales. Aprovechó la situación para desmentir paro en comedores escolares y le respondió a la ex presidenta.

La gobernadora María Eugenia Vidal presentó una serie de beneficios para clientes del Banco Provincia que incluyen importantes descuentos en supermercados, créditos para la adquisición de motos, autos o viviendas y un innovador plan de financiación para la compra de muebles, electrodomésticos o materiales de construcción, o realizar viajes turísticos.“El Banco ha mejorado su administración y tiene que prestarle menor dinero a la provincia y más a la gente, a partir del trabajo que venimos haciendo hace un año.Sabemos que hay un esfuerzo enorme por parte de las familias para enfrentar los gastos cada vez y es una medida que beneficia a los trabajadores de la Provincia”, señaló la mandataria en conferencia de prensa.En este marco, señaló: “También esperamos tener muchos nuevos clientes que se acercarán a buscar su tarjeta para acceder a estos beneficios. El concepto central es que el Banco de la provincia es parte de nuestro gobierno y como banco público está para ayudarnos para crecer. Todo lo que uno logra, siempre da más satisfacción”.Consultada por la prensa, la gobernadora se refirió al conflicto docente. “Hemos hecho 13 reuniones, nueve propuestas y vamos a seguir dialogando. Ese es el camino. La próxima convocatoria la definiremos con los ministros. Lamento que el día de hoy, el paro número 127 en los últimos diez años, ponga a los chicos de rehenes. Vamos a seguir apostando al diálogo”.Con respecto a la falta de prestación en los comedores escolares, una versión que comenzó a circular a partir del paro docente, advirtió: “Es mentira que no funcionen los días de paro. Nosotros llegamos el 10 de diciembre de 2015, para esa fecha cada chico comía por 6,30 pesos. Triplicamos el valor y abonamos a contra rendición. No hay ninguna orden”.“Quiero decirle a Cristina Fernández de Kirchner (quien compartió la versión) que sabemos y estamos habituados a que el kirchnerismo haga campaña mintiendo. Los chicos van a comer, haya paro o no”, concluyó Vidal.DESCUENTOS Y CREDITOSA partir de esta misma jornada, los descuentos en compras de supermercados alcanzarán el 50 por ciento, con un tope de 1.500 pesos para pagos con tarjetas de crédito y débito, en distintas cadenas de supermercados. Esta medida tiene el objetivo de impulsar el consumo de la canasta familiar, por lo que no abarcará los artículos del hogar, telefonía e informática.Respecto de la línea de crédito "Tu moto", aplicará como el primer préstamo Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) para la compra de motos y ciclomotores cero kilómetro en un plazo de hasta 48 meses.Según informaron desde gobernación, esta iniciativa –programada para beneficiar a 1,5 millones de bonaerenses- “no generará prenda sobre el vehículo y tiene un límite de hasta 80.000 pesos con una tasa fija anual del 10 por ciento y una relación cuota/sueldo del 35 por ciento”.En tanto, la línea de crédito "Tu auto" abarcará autos nuevos y usados para uso particular, con cuotas más accesibles y un plazo de hasta 48 meses. Este préstamo tampoco generará prenda sobre el vehículo y tendrá un límite de hasta 30 mil UVAs -570.000 pesos al valor actual- con una tasa fija anual del 8 por ciento.Por su parte, el Crédito Hipotecario Social facilitará el acceso a la vivienda con requisitos y cuotas más accesibles que los demás préstamos del mercado. “Esta acción está destinada a familias cuyos ingresos mensuales formales e informales no superen los seis salarios mínimos, vitales y móviles (48.360 pesos a valores actuales), sin exigencia de antigüedad en el empleo ni tiene límite de edad”, informaron.El crédito permitirá la adquisición, construcción, refacción y/o ampliación de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente, ubicada en la Provincia y también en la Ciudad de Buenos Aires, con un monto máximo de un millón de pesos -plazo de 15 años a tasa nominal anual fija es de 6,20 por ciento sobre el capital ajustado por UVA-.Para acceder al Crédito Hipotecario Social será necesario abrir un plazo fijo gratuito en UVA y realizar un ahorro durante ocho meses por un monto acordado con el Banco en relación al nivel de ingresos.Finalmente, el plan para la compra de muebles, electrodomésticos, materiales de construcción, o realizar viajes turísticos contará con un plan de financiación en cuotas fijas, en 12, 24 y 50 cuotas fijas en distintos comercios.Sólo en el rubro de supermercados, la Provincia deberá compensar, aproximadamente, 27 mil millones de pesos anuales, suma que resulta exorbitante cuando los docentes reclaman subas salariales que le significarían a las arcas públicas 3 mil millones.