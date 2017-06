PERONISMO

Ishii no afloja, asegura que va a la interna y apunta contra Randazzo

El intendente de José C. Paz festeja la salida del kirchnerismo del Partido Justicialista y advierte al exministro del Interior. El Barón, como en 2011, vuelve a la interna pejotista.

“El dedo siempre discriminó a los compañeros que militan y no tienen recursos. El PJ tiene que ser abierto, amplio y generoso”, disparó este mismo miércoles desde su cuenta de Twitter, Mario Ishii, intendente de José C. Paz.El Barón del Conurbano no suele ser un protagonista de las redes sociales, las utiliza, pero para anunciar obras de su gestión comunal. Sin embargo, cuando lo hace siempre deja un mensaje que trae fuertes repercusiones en la política.Además, en la red del pajarito, redobló la apuesta: “siempre pedí elecciones, siempre pedí un PJ abierto y generoso con la participación de todos los compañeros. No a la dedocracia”.Ishii, festejó la salida del kirchnerismo del partido justicialista de cara a las elecciones y se subió a competir en la interna del Partido Justicialista. “Voy a enfrentar a Randazzo o al que sea”, disparó en declaraciones radiales.Vale destacar que, hace tan solo algunos días atrás, Ishii dialogó con La Tecla (edición impresa) y disparó con munición gruesa contra Florencio Randazzo. “Cuando tenía que jugar no jugó, cuando el peronismo decidió sacarlo a la cancha, decidió no salir. Al no jugar hizo que se perdiera la Provincia”, apuntó el Barón.En ese sentido, abundó: “tendría que haber jugado antes. Ahora no sé que quiere, una diputación, una senaduría, la verdad no sé. Será la gente la que decida si está para ganar, pero insisto, cuando nos tenía que representar, no nos representó”.Asimismo, comparó la decisión del chivilcoyano con la suya: “Yo estaba en el Senado y me pidieron que baje al municipio para dar una mano, que dicho sea de paso lo encontré muy mal. Randazzo no colaboró, priorizó la de él”.