RADIOGRAFIA

Disparidad en el cierre: cómo son cada una de las paritarias de los 135 distritos bonaerenses

La Tecla relevó los aumentos salariales en cada una de las comunas, de cara a la segunda etapa del año. Una radiografía de la Provincia: las que cerraron con la recomendación de Vidal, las que se excedieron y las que todavía no acordaron.

Cerca del cierre de la primera mitad del año, las paritarias municipales en los 135 distritos están muy avanzadas. Si bien son muchas las comunas que aún no sellaron los acuerdos, varias fijaron porcentajes por decreto, con el compromiso de retomar las discusiones a partir del segundo semestre.La recomendación de la administración bonaerense para los intendentes fue entregar un aumento del 18%. Aquellos municipios que se excedieran de ese porcentaje lo harían bajo su propia responsabilidad; es decir, no podrían solicitar ayuda económica a la Provincia para pagar salarios.Los jefes comunales del Frente para la Victoria, con el mandamás de Avellaneda, Jorge Ferraresi, a la cabeza, cerraron entre el 30 y el 31%, muy por encima de lo indicado por María Eugenia Vidal. En tanto, los oficialistas, en su gran mayoría, cerraron primero con el 18%, pero dejaron las paritarias abiertas, a la espera del informe del Indec de los primeros seis meses. Según los índices inflacionarios, se calcula que llegarán al 24%.Sin embargo, la problemática salarial de los municipales bonaerenses no se ve reflejada únicamente por los porcentajes que se acuerden, dado que no existe un piso salarial uniforme: hay comunas con básicos de $ 4.000 y otras con básicos de $ 11.000.