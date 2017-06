ALIANZA

El duhaldismo se mete en la interna del PJ y le hace un guiño a Randazzo

Desde las filas de Justicia y Dignidad Peronista, la vertiente que responde al expresidente Eduardo Duhalde, manifestaron a La Tecla.info que buscarán acoplarse al exministro.

“Oficialmente somos los únicos inscriptos en la Junta Electoral”, destacó Omar Gadea, de espacio Justicia y Dignidad Peronista (JDP), espacio que lleva la bandera de Eduardo Duhalde como único conductor.Asimismo, adelantó a La Tecla.info, que luego del mensaje que diera Fernando Espinoza a Florencio Randazzo, en el cual explica que el Frente para la Victoria irá por fuera de la estructura del Partido Justicialista, en las próximas horas (JDP) realizará la presentación formal en la calle Matheu.De esa manera, el referente del espacio explicó que con la presentación se sumarán a Florencio Randazzo, y a Mario Ishii, intendente de José C Paz que se metió en la interna en las últimas horas para competir con “el flaco”. No obstante, aclaró que entre la inscripción y hasta el 24 de junio (presentación de listas), buscarán cerrar filas con uno de los espacios.En ese sentido, el líder del duhaldismo descartó que busquen sumarse al jefe comunal del Conurbano y aseguró a este medio: “nos identificamos más con Randazzo”.Además, apuntó: “ellos hicieron lo que hacen los grandes, se juntan y consiguen los avales. Nosotros tenemos avales en el 70 por ciento de la Provincia, en todos los distritos, completos, llevamos varios años trabajándolo”. Y agregó: “hicimos el trabajo de hormiga de afiliado, no de los grandes que se juntan y tienen lo que tienen que hacer en un día. Hicimos los deberes y eso lo podemos sumar”.En otro sentido, el sector que puertas adentro celebró con bombos y platillos la salida del kirchnerismo del Partido Justicialista, adelantó que de ahora a septiembre comienza una nueva etapa. En definitiva, buscarán proclamar a Eduardo Duhalde como nuevo titular del pejotismo provincial.Es que, en septiembre, Fernando Espinoza debe convocar a elecciones internas que se deben desarrollar en noviembre, y por Justicia y Dignidad Peronista quieren instalar a Eduardo Duhalde como candidato.