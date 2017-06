SECCION POR SECCION

Con Vidal a la cabeza, se presentó el Frente Cambiemos Buenos Aires: qué partidos lo componen

Cambiemos tiene todo listo para salir a la cancha. A horas del vencimiento del plazo para la presentación de las alianzas, La Tecla te muestra todos y cada uno de los partidos que integrarán el frente que irá en busca de la segunda victoria consecutiva en territorio bonaerense. El anuncio se hace en el Hotel Corregidor con la presencia de Vidal.

Si bien aún no se sabe con certeza quienes serán los candidatos, algunos dicen que Bullrich, otros que Gladys González y otros tantos le ponen fichas a Facundo Manes, si se conoce el listado de partidos, tanto provinciales como municipales que le darán cuerpo a la alianza.En el Hotel Corregidor de La Plata, y con la presencia de la Gobernadora María Eugenia Vidal y varios de sus ministros, más el Vice Daniel Salvador y representante de todos los partidos que componen el frente, se firmaron las actas pertinentes para oficializar el frente."Lo que nos beneficia o no es la propuesta nuestra, seguir trabajando al lado de la gente y confirmar lo que venimos haciendo desde 2015", señaló durante el evento el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo."Si hay internas, es porque hay diversidad. Cambiemos no es un lazo en la boca, representa muchas expresiones de la Argentina. En todos los casos se centra en la conducción de Macri a nivel nacional", añadió en una mini rueda de prensa.Luego de las correspondientes rúbricas, todo al mano de la Secretaria de Legal y Técnica de la Provincia, María Fernanda Inza, se procedió a acercar hasta la Justicia electoral, tanto federal como provincial, las confirmaciones y sus respectivas firmas para que de ahora hasta el 24 de junio el frente pueda sembrarse de postulantes.Entre los presentes, estuvieron el mencionado Ritondo; el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari; el ministro de Desarrollo, Santiago López Medrano; el Jefe de Gabinete, Federico Salvai; el Secretario de Comunicación, Federico Suárez y el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Mosca.En tanto, entre los intendentes que se asomaron al Corregidor se puede mencionar a Martiniano Molina, de Quilmes; Martín Yeza, de Pinamar; Vicente Gatica, de Bragado; Julio Garro, de La Plata; Jorge Macri (apoderado del Pro), de Vicente López y Néstor Grindetti, de Lanús.También estuvieron los legisladores Marcelo Daletto, Andrés De Leo, Mario Vignali, Alejandra Lorden, Carlos Fernández, Marcelo Pacífico y Guillermo Castello, entre varios otros, más los dirigentes provinciales y locales Héctor "Toty" Flores, Marcel Etchecoin, Vilma Baragiola, Victoria Borrego, Carlos Castellano, también entre otros.A continuación, el uno por uno de los espacios, sus máximos referentes y/o sus apoderados, aunque hay que tener en cuenta que los municipales pueden ser más o incluso menos, ya que hay tiempo de inscribirlos hasta las 0 horas. Distinto es el panorama para el nivel provincial, que cerró a las 14.30.PARTIDOS PROVINCIALES-PROPUESTA REPUBLICANA: Jorge Macri-COALICIÓN CÍVICA - ARI: Lilita Carrió-UNIÓN CÍVICA RADICAL: Daniel Salvador-PARTIDO DEMÓCRATA PROGRESISTA: Hugo Bontempo-UNIÓN DEL CENTRO DEMOCRÁTICO: Andrés Passamonti-UNIÓN POR LA LIBERTAD: Patricia Bullrich-ESPACIO ABIERTO PARA EL DESARROLLO Y LA INTEGRACION SOCIAL: Gustavo Posse-PARTIDO DEL DIALOGO: Alberto Czernikowski-PARTIDO FE: Momo Venegas-UNIÓN POR TODOS: Juan Pedro Del Oso-MOVIMIENTO SOCIAL POR LA REPÚBLICA (MSR): Héctor "Toty" Flores-PARTIDO DEL DIALOGO: María Luz PuentePartidos municipalesPRIMERA SECCION-ACCIÓN VECINAL ESCOBAR ES POSIBLE: Roberto Raúl Costa- ACCIÓN VECINAL LUJAN: Ana Rita Sallaberry- ACCIÓN VECINAL SAN ISIDRO ES DISTINTO: Gustavo Posse - Claudio Kilanoswki-ACCIÓN COMUNAL DEL PARTIDO DE TIGRE: Ernesto Casaretto- MORENO VIVE: Santiago Ferraro- HONESTIDAD Y TRABAJO GENERAL SAN MARTIN: Ricardo Ivoskus- ACCIÓN VECINAL POR UN SAN MARTIN DISTINTO: Claudio Kilanoswki-ACCIÓN VECINAL COMUNAL: Gabriela Corera - César TorresSEGUNDA SECCION-ESPACIO PLURAL POR ARRECIFES: Cladio Kilanowski-VIVA ARECO: viviana BratschiTERCERA SECCION-VECINOS AUTOCONVOCADOS Y MOVILIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN SOCIAL (VAMOS): Pablo Swar.-ALTERNATIVA VECINALISTA ESTEBAN ECHEVERRIA: Claudio Kilanowski- Pablo Losada.-UNION VECINAL CONSERVADORA DE LOBOS: Bernardo Erriest-VERDE LOMENSE: Elena Torresi - Fabio Denuchi.CUARTA SECCION-UNIDOS POR BRAGADO BRAGADO: Vicente Gatica-ACCION PARA EL DESARROLLO BRAGADO: Mauricio Tomassino.- RIVADAVIA PRIMERO: Abel Buil.QUINTA SECCION- DEFENSA COMUNAL DE GENERAL PAZ GENERAL PAZ: Joaquín M. Echarri - Ana Ferrante.SEXTA SECCION-UNION VECINAL DE BENITO JUAREZ: juan Eduardo Viera.- COMPROMISO PRINGLES: Carlos Berterret.- AGRUPACION VECINAL DE PUAN: Damián Gallitrico- AGRUPACION MUNICIPAL 1º TRES LOMAS: Mario Espada.