MEDIDA

Sin paritaria, los docentes vuelven a parar

Luego de otra reunión sin buenos resultados, los gremios docentes vuelven a cumplir con una jornada de paro. La negociación, con poco más de un mes y medio sin días de paro, no se resolvió.

Los docentes bonaerenses vuelven a los paros en toda la provincia para protestar por los descuentos registrados en los últimos sueldos, a pesar de que el Gobierno ya anunció que también percibirán rebajas por la esta nueva medida de fuerza.En ese clima de tensión, mientras la gobernadora María Eugenia Vidal calificó al paro de “político”, los gremios aseguraron que los docentes viven una situación “preocupante” y advirtieron que hay “incapacidad” para resolver los problemas de la educación.Tras la reunión paritaria, en la que el Frente de Unidad Docente rechazó un 21 por ciento de incremento en dos cuotas, el conflicto entre los maestros y la administración bonaerense se tensionó aún más.Es que, los docentes se mostraron decepcionados por la nueva oferta (que incluye pequeños cambios con respecto a la anterior) y por la negativa del Ejecutivo a devolver los descuentos.“Después de haber hecho 13 reuniones con 9 propuestas, una mejor que la otra, con una propuesta similar a la que están cerrando la mayor parte de las provincias del país, yo solo puedo pensar que es política y que una vez más los chicos se quedaron de rehenes”, insistió la mandataria.Del otro lado, las respuestas no se hicieron esperar y la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, entendió que "no puede calificarse como paro político” teniendo en cuenta que se proponen “cifras en negro” y “90 pesos de diferencia” con respecto a la anterior oferta.“Nosotros queremos seguir discutiendo. Es verdad que el Gobierno ya formuló nueve propuestas, pero con variaciones de entre 50 y 98 pesos entre una y otra. Es una vergüenza”, aseveró la gremialista.En tanto, el secretario general de Suteba, Roberto Baradel consideró que el Gobierno bonaerense tiene “incapacidad para resolver” el conflicto docente y aseguró que los gremios tienen “voluntad de encontrar un acuerdo” pero siempre que el Ejecutivo provincial “vaya a la negociación y no a la imposición”.Así las cosas, los seis gremios docentes bonaerenses cumplirán con un nuevo cese de actividades.Como contrapartida, el titular de Educación, Alejandro Finocchiaro, confirmó que se darán nuevos descuentos por esa medida. “Yo no entiendo la inteligencia de ir a un paro, que se va a descontar, para protestar por los paros que ya se descontaron. No entiendo en qué beneficia eso a los docentes”, ironizó el matancero.