INTERNA PERONISTA

Randazzo tiene rival, pero también muchos fondos y espacios publicitarios

Mario Ishii anticipa que enfrentará al “Flaco” en las PASO. La competencia no es sólo por los votos, también el PJ se queda con el grueso de los fondos y la mitad de los espacios publicitarios del Frente para la Victoria por la elección del 2015. Apoderados del chivilcoyano estuvieron en la sede del PJ.

La decisión del Partido Justicialista bonaerense de no integrar el Frente Cívico y cederle el sello a Florencio Randazzo implica que el chivilcoyano, y quienes compitan con él en una eventual interna del PJ, se queden con los fondos de campaña y los espacios de publicidad que le corresponden al partido.Como ya publicó oportunamente La Tecla, el PJ es uno de los principales beneficiarios de los fondos de campaña y para la impresión de boletas que el gobierno debe aportarle a los partidos por su desempeño en la elección inmediatamente anterior. Esos fondos se reparten de acuerdo a la cantidad de afiliados de los partidos que integran cada alianza.Como el PJ fue la columna vertebral del Frente para la Victoria, y el partido con más cantidad de afiliados, le corresponden prácticamente la mitad de los fondos. Y también la mitad de los minutos de espacios publicitarios gratuitos que otorga el Estado. Un capital para nada despreciable para quien no cuenta con sobrados recursos en ese sentido.No obstante, Randazzo difícilmente esté solo en las PASO con el sello del PJ. Por lo pronto, desde José C. Paz confiaron que el intendente de ese distrito, Mario Ishii, irá a las internas con el hombre de Chivilcoy, seguramente apoyado por el duhaldismo, y quizá por el jefe comunal de Ezeiza, Alejandro Granados.Además, desde el propio peronismo afirman que difícilmente le dejen el camino allanado al ex ministro del Interior, y podría aparecer otra lista para competirle en la interna del PJ.En medio de rumores y certezas, en la sede del PJ este martes por la noche se deslizó que no dan por terminadas las negociaciones para convencer a Randazzo de sumarse a la unidad kirchnerista.Las señales que da el Flaco van en otro sentido. Por caso, este mismo martes por la tarde, los apoderados del chivilcoyano, Eduardo Di Rocco y Norberto García, se apersonaron en la sede de la calle Matheu para adelantar cuestiones legales, y mantuvieron una reunión con los apoderados que responden a Fernando Espinoza.