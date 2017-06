HOMBRE PREVENIDO

Por si las moscas y para evitar sorpresas, el randazzismo presentó avales

El ex ministro de Interior y Transporte Florencio Randazzo certificó hoy ante escribano público los más de 42 mil avales que lo habilitarían a competir en las PASO de agosto dentro del frente que mañana conforme el Partido Justicialista

"Puede parecer exagerado, pero no queremos sorpresas. Esta certificación ante escribano es lo que nos garantiza que después no nos objetan los avales", dijeron a Télam fuentes del randazzismo.En ese sentido, este mismo martes, el sector presentó ante escribano público los avales (40 mil) para lograr su presencia en los comicios de medio término.El paso formal lo dio esta mañana Eduardo Di Rocco, apoderado de la lista que encabeza Randazzo, cuando se presentó ante la notaria Ana Julia Fernández, del Registro N 272, de la ciudad de La Plata."Se puede constatar que el día de la fecha 42.168 adhesiones cargadas por la línea interna R número 001", dice en un tramo el acta notarial correspondiente a la certificación de avales para las listas seccionales y locales correspondientes a las ocho secciones y los 135 distritos.Tan sólo un día después de que ocho intendentes kirchneristas de la primera sección electoral bonaerense le pidieran en una solicitada en los diarios que deponga su intención de competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y conforme una "lista de unidad" peronista, Randazzo redobló la apuesta y certificó avales.En tanto, comenzó a desarrollarse el mismo procedimiento para certificar esos avales pero para las listas a cargos nacionales en representación de la provincia de Buenos Aires, es decir, para poder presentar las nóminas de diputados y senadores, que es la que encabezaría el propio Randazzo (para la Cámara alta).De esta forma, el randazzismo no pierde las esperanzas de competir en las internas contra el sector que proclama a Cristina. Uno de los armadores bonaerenses de Florencio Randazzo manifestó a La Tecla que “todavía no está caído”, y la misma fuente apuntó: “todavía puede reinar la lógica y dejar que participemos de las PASO como manda la ley”.Inclusive, desde el entorno del exministro del Interior y de Transporte reconocen que las reuniones se mantienen casi a toda hora, por ello, la esperanza de llegar en un mismo sector a las PASO sigue vigente en las filas randazzistas.Un punto clave en las charlas y las consolidaciones de los sectores se producirá este miércoles cuando se presenten los frentes y alianzas en la Junta Electoral bonaerense.