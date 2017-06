DEFINICIONES

1País sale a marcar agenda política por la crisis social en la era Cambiemos

Legisladores y referentes del Frente Renovador y el GEN hicieron públicos sus repudios y preocupaciones frente al contexto social actual. La aplicación del decreto 432/97 por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que procede a quitar las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad, en el centro del planteo.

Ayer el peronismo y hoy el frente 1País. Luego de que intendentes peronistas de la Primera y la Tercera sección electoral salieran a exigirle al gobierno de María Eugenia Vidal que extremara medidas en materia de seguridad, la alianza electoral que une al Frente Renovador con el GEN buscó marcar la agenda política en base al reclamo social.El acento de los referenciados con Sergio Massa y Margarita Stolbizer estuvo puesto la aplicación del decreto 432/97 por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que procede a quitar las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad.Los dirigentes Mirta Tundis y Daniel Arroyo, se manifestaron acerca del “dolor de tener un Estado ausente para quienes más lo necesitan y agregaron: “Aquellos que menos tienen y más necesitan siempre son los más perjudicados por la insensibilidad social del Macrismo".De esta manera el Coordinador del Área de Desarrollo Social del FR-UNA afirmó: “El Gobierno, al igual que hizo con el PAMI, se agarra de casos puntuales en los que hubo abusos, los cuales deben ser corregidos, para recortar gastos, quitar derechos y utilizar el presupuesto en publicidad. Estamos ante un conflicto social creciente del que el Gobierno no parece tomar nota”.Por su parte, la diputada nacional Mirta Tundis sentenció: “Ya no es novedad que el Gobierno le siga quitando los derechos a los que menos tienen. Ahora da de baja las pensiones no contributivas, las pensiones por invalidez y a aquellas personas que tienen un 76% de incapacidad. Aquellos que menos tienen y más necesitan siempre son los más perjudicados por la insensibilidad social del Macrismo".“La Ley dice que los familiares están obligados a mantenerlos, pero yo le pregunto a los funcionarios, ¿cómo los mantiene una persona que gana sólo diez mil pesos por mes? Un hijo con discapacidad requiere mucho más gasto porque necesita tratamientos que son costosos, rehabilitación y medicamentos. Muchos son los gastos que tienen, y con esta división los apartan del sistema”, cuestionó Tundis.Otra de las referentes que habló sobre la cuestión social actual fue la senadora de la Provincia, Micaela Ferraro: “El gobierno de cambiemos sigue haciendo cuentas sin tener en cuenta la situación de los y las vecinas. No alcanza con la grave situación económica que deben afrontar debido a la suba de los precios, sino que también suben los impuestos y se quitan los subsidios”.Y agregó: “En los comedores hay cada vez más pibes, las filas para conseguís trabajo también aumentaron. Estamos en emergencia social y al gobierno no le importa”.Pero además, Ferraro incluyó en sus críticas al polémico decreto y apuntó: “Lo que ocurre con las pensiones por discapacidad pinta de cuerpo entero al gobierno de cambiemos al que no le importa la situación de los argentinos si las cuentas a unos pocos si les dan”.Asimismo, el GEN bonaerense también rechazó esta iniciativa: “Mediante la aplicación del mencionado decreto se vulneran derechos adquiridos, como así también se afecta la autonomía, independencia, salud, rehabilitación y la estabilidad familiar de las personas con discapacidad”, señalaroN.Por último, solicitaron “el restablecimiento de las prestaciones a las personas afectadas y la adecuación de todas las normas de la seguridad social a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y Tratados Internacionales concordantes”.