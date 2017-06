UN DIA DESPUES

Al final, Vidal fue a suelo K, evadió al intendente y se mostró con un ex Barón

La visita estaba programada para el lunes pero, tal como informó La Tecla.info, se suspendió por “problemas de agenda”. Este martes estuvo en Malvinas Argentinas con Rogelio Frigerio y Jesús Cariglino. Desde la comuna adjudicaron la falta de invitación a Leonardo Nardini a "cuestiones políticas".

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, encabezaron el lanzamiento del plan Mejor Hogar-Gas, que prevé otorgar microcréditos a los vecinos del Conurbano para realizar las conexiones domiciliarias de gas natural a la red de distribución y eliminar así el uso de las garrafas.El acto con olor a campaña electoral iba a ser el lunes en Malvinas Argentinas, donde gobierna el peronista Leonardo Nardini, que dio uno de los batacazos de las elecciones en 2015 y destronó al histórico intendente Jesús Cariglino.Finalmente, el encuentro se llevó a cabo este martes y no el lunes como estaba previsto. Vale destacar, que tal como anticipó La Tecla.info el encuentro debió suspenderse al no poder coordinarse las agendas de los funcionarios bonaerenses y nacionales.Con la nueva conformación del acto casi electoral, se produjo la "no invitación" al intendente local. Así lo aseguraron a este medio desde la misma comuna, que explicaron que el domingo por la noche se informó sobre la presencia de Cariglino en el acto y por ello se decidió no participar del lanzamiento del lunes. No obstante, con la nueva fecha del acto, Nardini no recibió invitación para participar del anuncio.El ex intendente no estuvo solo. Junto a Vidal y Frigerio, dijeron presente Rodrigo Cariglino, (hijo del antiguo jefe comunal); Hugo Oroño, diputado provincial; Luciana Valle, titular de PAMI y ex directora de Faltas del municipio; y Maximiliano Cariglino, hijo de Roque y sobrino de Jesús.Vale destacar que el ex Barón del Conurbano, con pasado en el Frente Renovador, fue uno de los primeros exintendentes en alinearse a María Eugenia Vidal y desde Cambiemos se le ha realizado varios gestos de apoyo. Inclusive, en el último fin de semana realizó un acto con el respaldo del ministro de Justicia de Nación, Germán Garavano.Así las cosas, Cariglino y sus intenciones de volver a competir en el distrito no están solas. Desde la cuna del PRO se encuentra el director de Juventud de la Provincia, Alberto Czernikowski, que apuesta a ser la cabeza de Cambiemos en el distrito.Con dos alfiles que quieren luchar contra el intendente, el oficialismo se regodea con la posibilidad de llevar adelante una buena elección. “En Malvinas Argentinas sumamos al segundo de 2015 y mantuvimos al tercero, no llegó uno y se fue otro. Eso nos da más espalda para buscar el triunfo”, confió a La Tecla.info una importante figura del gobierno bonaerense.Con dicho panorama, no fue casual la elección del distrito donde Vidal y Frigerio donde se realizó el anuncio del plan “Chau Garrafa”, el cual contempla la concreción de 40.000 conexiones internas de las viviendas a través de microcréditos, que deben estar ubicadas en lugares donde esté ya instalada la red de distribución de gas natural, en 30 municipios del Gran Buenos Aires.Vale destacar que los anuncios de María Eugenia Vidal en suelo peronistas, y de la mano de algún funcionario de Nación o del mismo Presidente ya son costumbre. En la última semana visitó Ezeiza junto a Guillermo Dietrich, titular de Transporte. Antes, junto a Mauricio Macri anunció obras viales en el Puente La Noria, en Lomas de Zamora, y a un costado de la foto del anuncio quedó el intendente Martín Insaurralde.Antes de la presentación, Vidal y Frigerio visitaron una familia del barrio El Primaveral.Acompañados también por el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; y el vicepresidente del Procrear, Ramón Lanús; la gobernadora afirmó que "los vecinos van a gastar mucho menos en gas cada mes. Cada peso que la familia pueda ahorrar en esto, le servirá para mejorar su alimentación, gastarlo en la escuela de sus hijos o las cosas que se postergan porque la plata no alcanza".Vidal destacó que "el año pasado, acá llegó el asfalto, que se esperaba hace 30 o 40 años. Hoy llega la conexión a gas, que también se esperaba hace 20 o 30 años. Después de muchos años de esperar, las cosas empiezan a llegar"."Hay casi 300 mil familias bonaerenses a las que les pasa el gas a menos de treinta metros de la casa y no tienen la conexión que les permita contar con este servicio y pagar menos, porque gastan muchos recursos en la garrafa, aunque tengan la garrafa social. Los vecinos están muy ilusionados con que el Estado haya llegado a los barrios de treinta municipios de la Provincia con este servicio esencial", prosiguió.Otro de los que se pronunció sobre la llegada de Vidal fue el director de Juventud de Vidal y candidato a concejal por ese distrito, Albi Czernikoski, expresó que "El recibimiento a la Gobernadora en Malvinas fue fantástico", y agregó "la gente está esperanzada en que esta vez el cambio se está haciendo de verdad y que vamos a salir adelante".Como dirigente local, Czernikowski afirmó que "los vecinos de Malvinas sufren muchas necesidades, y como otros municipios del Conurbano ha estado a la deriva en muchas cuestiones estructurales", y destacó "Pero tanto Macri como Vidal han impuesto una política de gobernar para todos, y los frutos ya comenzaron a verse, por ejemplo con este programa que va a beneficiar a tantas familias".En lo estricto y conforme a la información oficial, la obra tendrá un valor de 1.850 millones de pesos. El monto de los microcréditos oscila entre los 9.000 y 16.000 pesos, dependiendo de la cantidad de bocas que se instalen, que podrán ser hasta tres, para cocina, calefón y estufa, con una cuota máxima de 433 pesos. La provisión de los artefactos estará a cargo del beneficiario.Podrán solicitar el crédito familias con ingresos totales de hasta 24.180 pesos, monto que equivale a tres salarios mínimos vitales y móviles, y que pueden ser formales o informales. Su devolución se hará en 60 cuotas fijas mensuales, que serán abonadas en una misma boleta junto con el monto del consumo de gas, a través de una caja de ahorro del Banco Hipotecario abierta especialmente.Para la conexión de una boca interna el préstamo será de 9.938,40 pesos, con una cuota de devolución mensual de 257 pesos; para dos bocas, asciende a 14.299,20 pesos, con una cuota mensual de 370 pesos, y para tres bocas, el crédito será de 16.735,95 pesos, y la cuota de 433 pesos.El préstamo comenzará a pagarse recién cuando la obra esté terminada, en un plazo de cinco años que no podrá ser cancelado anticipadamente. La tasa de interés fija es del 16 por ciento y el costo financiero total asciende al 18,32 por ciento.Además, los solicitantes deberán tener entre 18 y 69 años, sin antecedentes negativos en el sistema financiero, y la gestión del crédito no requiere de gestores intermediarios, ya que la inscripción deberá hacerse a través de internet en la web del Programa Procrear, en la dirección www.argentina.gob.ar/mejorhogar/gas.Según indicaron las fuentes, en la actualidad alrededor de 2.600.000 personas recibe subsidios para la adquisición de garrafas de gas natural, de las cuales el 10 por ciento, unas 260.000, tiene viviendas localizadas sobre o próximas a las redes de distribución ya instaladas.