ESCENARIOS

Con acto incluido, toma forma la candidatura de Cristina y el randazzismo espera por las PASO

El intendente de Ensenada y uno de los armadores del kirchnerismo, Mario Secco, hizo pública una imagen de la expresidenta, una frase y una fecha. ¿Se lanza o no se lanza? Otro intendente lo confirmó a La Tecla.info. El randazzismo mantiene la esperanza en las PASO y presentó los avales ante escribano público. Además, Cristina convocó a todos los intendentes y concejales para el miércoles al mediodía en el Patria.

Son muchas las reuniones que se llevan en las filas del peronismo, el kirchnerismo, los dirigentes y los intendentes. En ese sentido, según pudo saber La Tecla.info, este mismo martes habrá una cumbre clave que tendrá a los intendentes de la Tercera sección y de la Primera. Si bien no se confirmó la presencia de Cristina Fernández de Kirchner con los alcaldes, es una posibilidad que se baraja con certeza.Además, en la tarde del lunes hubo otro cónclave pero de menor envergadura y con mayor hermetismo. De dicho encuentro participaron los intendentes del kirchnerismo, los más puros, Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Francisco “Paco” Durañona (San Antonio de Areco), entre otros y el titular del PJ, Fernando Espinoza.Todo circula en el mismo ámbito, el electoral. En ese sentido, según uno de lo alcaldes más kirchneristas de la provincia manifestó a La Tecla.info, Cristina encabezará un acto para el próximo martes 20, el lugar no está confirmado aún, pero el mensaje es claro: “la unidad es ella”.Así las cosas, toma mayor fuerza la posible candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para senadora nacional por la provincia de Buenos Aires.Además, luego de reunirse este lunes con el séquito de alcaldes y este martes con los jefes comunales del Conurbano y Gran Buenos Aires, los reuniones se extenderán para que los intendentes del interior se den cita el miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es cerrar filas sección por sección y comenzar a delinear los nombres.En tanto, según pudo saber La Tecla.info la convocatoria se extendió a todos los intendentes, concejales y dirigentes del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires. La cita será al mediodíaVale destacar que en declaraciones a La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7), Durañona destacó el respaldo seccional que ha sumado la exmandataria en las últimas semanas. “Todas las secciones se han manifestado a favor de la unidad”, expresó el intendente de la Segunda región electoral.Desde el otro sector del peronismo, el randazzismo no pierde las esperanzas de competir en las internas contra el sector que proclama a Cristina. Uno de los armadores bonaerenses de Florencio Randazzo manifestó a La Tecla que “todavía no está caído”, y la misma fuente apuntó: “todavía puede reinar la lógica y dejar que participemos de las PASO como manda la ley”.Inclusive, desde el entorno del exministro del Interior y de Transporte reconocen que las reuniones se mantienen casi a toda hora, por ello, la esperanza de llegar en un mismo sector a las PASO sigue vigente en las filas randazzistas.En ese sentido, este mismo martes, el sector presentó ante escribano público los avales (40 mil) para lograr su presencia en los comicios de medio término. "Puede parecer exagerado, pero no queremos sorpresas. Esta certificación ante escribano es lo que nos garantiza que después no nos objetan los avales", dijeron a Télam fuentes del randazzismo.Un punto clave en las charlas y las consolidaciones de los sectores se producirá este miércoles cuando se presenten los frentes y alianzas en la Junta Electoral bonaerense. En ese marco, y tal como anticipó La Tecla.info, el kirchnerismo se encuentra en el proceso legal de recibir las autorizaciones de la JE a cada partido que lo conforma para la finalización del espacio con todos adentros. Por ello, en la madrugada del jueves se sabrá con certeza que sectores estarán adentro del espacio y luego, ya puertas adentro, las negociaciones por los lugares de representación de los mismos.