ELECCIONES

La traición del reparto de la boleta cortada: CFK hace cranear al peronismo del interior

Los años pasan pero las costumbres peronistas son las mismas. Y las reacciones, y las broncas, también son las mismas. Por estas horas, cuando faltan dos meses para las Primarias, ya se empieza a pensar la jugada, sobre todo los dirigentes del interior, en particular los intendentes.

Se trata de una especie de tema tabú que no se habla en grupos grandes, pero sí cuando hay dos o tres alcaldes amigos, o al menos conocidos. ¿Se reparte la boleta entera o solo el cuerpo de concejales? ¿Se reparte la boleta de Cristina o solo la de la lista que se arma en casa?"Me parece que con o sin Cristina tenemos que ir unidos, tenemos que ser una alternativa al macrismo. Hay que priorizar el conjunto. En el Conurbano, CFK está mejor y nosotros los intendentes del interior no nos vemos tan bien con ella a la cabeza de la lista", se sinceró días atrás el ranchero Juan Carlos Veramendi.Por supuesto, no quiere decir esto que el cacique de General Paz vaya a ser uno de los que tenga decidido repartir la boleta del FpV previo encuentro con la tijera. Pero ahí está el quid de la cuestión: la floja intención de voto de CFK y también del propio Randazzo fuera del Conurbano.No hay con que darle. Las encuestas en eso no le erran. Los casi 30 puntos que el peronismo ronda en el Gran Buenos Aires bajan casi a la mitad en la Segunda, la Cuarta, la Quinta, la Sexta y la Séptima sección. Y los intendentes, como señala un ex a La Tecla, "son locos pero no boludos"."Una cosa es apoyar a Cristina y salir a bancarla porque es nuestra candidata y nuestra conductora, y otra muy distinta es mandarnos al muere nosotros mismos", destaca un ex jefe comunal de la Quinta; y agrega que "acá nos conocemos todos, sabemos bien a quien llevarle la boleta entera y a quien la cortada".El boca a boca, lo que dice el vecino, el verdulero o el carnicero sirve para saber adónde apunta el voto de tal o cual, o sea sirve para que los referentes barriales (punteros en algunos casos) realicen la tarea que les corresponde hasta el mismo día de la votación.Volviendo a lo vinculado a lo político, son muchos los jefes comunales del peronismo, no los kirchneristas puros, que entre risas, y medio en broma (solo medio) manifiestan que "no estaría nada mal tener en la boleta a María Eugenia Vidal". No dicen lo mismo de Macri, pues sabido es que la imagen positiva del presidente es bastante menor que la de la Gobernadora.Si bien el método del reparto de la boleta cortada suele ser más utilizado en las elecciones ejecutivas, al existir la posibilidad de que Cristina sea la que encabece, algunos alcaldes empiezan a preparar la estrategia. En voz baja y con sigilo, claro.A veces las diferencias han sido muy notorias. Por caso, la parte de inferior de la boleta ha recolectado entre 25 y 35 puntos más que la de arriba. "Más de 15 puntos es traición, sin dudas", asegura un intendente de la Sexta, que en off, por las dudas, jura y re contra jura que va a repartir la boleta entera.El principal objetivo de la movida, si es que finalmente se lleva a cabo, tiene que ver con la necesidad de no perder voluntades en los Concejos deliberantes, pues la conformación que quede a partir de diciembre será la que "jugará" hasta pasadas las elecciones 2019. Y obvio, siempre es mejor tener un HCD a favor.Vale decir que la grieta juega un papel importante. Pese a que en muchas comunas del interior que lidera el peronismo la gente la está pasando peor que antes, la intención de voto de Cambiemos es igual o superior a la de 2015. Si no fuera así nadie hablaría de la boleta cortada, nadie pensaría en traicionar a los líderes, ya sean CFK, Randazzo, Scioli, Magario o cualquier otro K o ex K.Apenas quedan unos sesenta días para las Primarias, y pasadas las 18 horas de ese esperado 13 de agosto se empezará a vislumbrar como se portaron los peronistas del interior. Todos. Los que ahora boquean un tanto de más y los que dicen que "ni locos" repartirían la boleta cortada. ¿Habrá necesidad de la aparición de un caza traidores"? ¿Habrá la necesidad de un nuevo Ishii?