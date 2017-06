El kirchnerismo insiste con la unidad y llama a “no perder el tiempo”

En conversación con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7), Francisco “Paco” Durañona, volvió a reclamar listas unificadas y evitar “contiendas territoriales” para construir “una alternativa esperanzadora”.

“Hay un apoyo unánime en ir con listas de unidad y no perder el tiempo de acá hasta agosto en contiendas territoriales en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”, expresó Francisco “Paco” Durañona en diálogo con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7). En ese sentido, infirió que “lo que tenemos que hacer es estar construyendo una alternativa esperanzadora para millones de bonaerenses y argentinos”.Asimismo, el jefe comunal de la Segunda sección y uno de los alfiles de Cristina Fernández de Kirchner, no descartó que la unidad se alcance y disparó “esto se va a definir momentos antes del cierre de listas, se va a dar el mismo 24”.“En los días previos a los cierres de listas se dan situaciones de tensión, de negociación, más después de una etapa difícil para el movimiento. No solamente perdimos el gobierno nacional, sino también la Provincia y eso requirió de un momento para criticarnos”, explicó Durañona.En ese marco, puso sobre la mesa el respaldo que a sumado la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner: “todas las secciones electorales han apoyado la unidad, queda este último tramo para intentar que esta lista de unidad se concrete”.Por otra parte, el intendente de San Antonio de Areco apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. “Cambiemos ha incumplido todos los puntos de su programa electoral, han hecho todo lo contrario y a partir de octubre va a venir un ajuste brutal vinculado con la caja previsional, flexibilización laboral, todo eso requiere que tengamos la responsabilidad del momento y no quedarnos discutiendo como van a quedar las listas”, cerró.