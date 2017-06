DESDE SAN MIGUEL

¿Juega el PJ? "Si no hay unidad, iremos a la interna y san se acabó", dijo Scioli

Como no suele hacerlo, el ex gobernador Daniel Scioli se mostró contundente y dijo que si no hay unidad en el peronismo, habrá que ir las PASO, quizá dando por descartado que el kirchnerismo dejará de lado el sello del PJ

"Haremos el esfuerzo por la unidad porque es lo que la gente nos pide para defenderla y si no se da la unidad, iremos a la interna y san se acabó", dijo el ex Gobernador en un acto que se celebró en la Sociedad de Socorros Mutuos de San Miguel y donde la dirigencia local del peronismo selló un documento de unidad de todos los sectores."Hay que poner límites al ajuste de este Gobierno, que trae como consecuencia el sufrimiento de la gente. Nuestro espacio tiene la responsabilidad de ser la alternativa para que los trabajadores, los jubilados, los empresarios pymes, vayan en busca de un voto en defensa propia", enfatizó el ex motonauta."El voto es el instrumento claro y contundente para decirle al Gobierno que así no se puede más. Hay gente que tenía esperanza y hoy tiene decepción, tristeza y bronca. Es a esa gente a la que tenemos que defender", destacó Scioli."Está elección es la oportunidad de escuchar en las urnas la voz del pueblo. Eso es lo que tenemos que representar para revertir esta situación ", concluyó.Vale destacar que al final, con la presencia de los concejales locales Juan José Castro y Bruno Baschetti; además de diputados nacionales y provinciales; entre otros dirigentes, se firmó un documento en el que quedó expresada "la necesidad de la unidad".Antes, Ferraresi, como se dijo, anunció que Cristina “será candidata a senadora nacional por un frente nuevo” y sostuvo que el Partido Justicialista (PJ) bonaerense “se declarará prescindente y no participará de las elecciones”.“El peronismo siempre acompañará a Cristina pero, como lo hizo en el 2005 en la elección contra ‘Chiche’ Duhalde, se declarará prescindente y no jugará”, indicó Ferraresi, quien señaló que “los pejota locales como el de Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza, entre otros” se sumarán “a ese frente nuevo”.Por su lado, otro referente del kirchnerismo, que actúa en tándem con el PJ Bonaerense, el intendente de Moreno, Walter Festa, advirtió que la ex mandataria “va a ser candidata por un nuevo frente, el Frente Ciudadano para la Victoria, que tiene una constitución legal que llama a la unidad, pero significa una lista única y ponernos de acuerdo en 15 puntos programáticos”.